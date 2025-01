Sorpassi vietatissimi che fai ogni giorno | È proibito superare queste auto ma non ne sai nulla

Sorpassi vietatissimi: un’abitudine pericolosa e spesso ignorata. Cosa rischia chi supera le auto ferme al semaforo?

Quanti di noi, almeno una volta nella vita, non hanno effettuato un sorpasso ritenuto “veloce” o “pratico”, magari per guadagnare qualche secondo? Queste manovre, spesso compiute in modo automatico e senza riflettere sulle conseguenze, rappresentano una delle principali cause di incidenti stradali. Tra le infrazioni più comuni, ma anche più pericolose, vi è sicuramente il sorpasso di veicoli fermi al semaforo. La normativa stradale vieta esplicitamente il sorpasso di veicoli fermi al semaforo per diversi motivi. Un veicolo fermo al semaforo potrebbe improvvisamente ripartire, oppure un pedone potrebbe attraversare la strada all’ultimo momento. Sorpassare in queste condizioni aumenta notevolmente il rischio di collisione. Sorpassare le auto ferme non solo è pericoloso, ma contribuisce anche a creare situazioni di caos e disordine sulla strada, rallentando il traffico e aumentando le probabilità di incidenti a catena.

Cosa si rischia?

Il sorpasso di auto ferme al semaforo, è una manovra apparentemente innocua, ma può avere conseguenze drammatiche, mettendo a rischio la vita di conducenti, passeggeri e pedoni. L’articolo 148 comma 11 del Codice della Strada vieta esplicitamente il sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia. Chiunque violi l’articolo 148 comma 11 del Codice della Strada rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da un minimo di 167 euro a un massimo di 665 euro. In alcuni casi, a seconda della gravità della violazione, può essere prevista anche la sospensione della patente.

Cosa fare per evitare le violazioni

La fretta si sa è una cattiva consigliera. In prossimità di un semaforo o una intersezione a raso è importante avere pazienza e rispettare le regole del Codice della Strada. Prestare attenzione a ciò che accade intorno è fondamentale per evitare situazioni pericolose. La prima accortezza può sembrare scontata ma riguarda una abitudine comune a molti automobilisti ovvero l’utilizzo del cellulare mentre si guida. Distrarsi al volante è una delle principali cause di incidenti. Mantenere una distanza di sicurezza adeguata dagli altri veicoli può aiutare a gestire le situazioni difficili poiché consente al conducente di reagire in tempo in caso di imprevisti. Un’altra regola importante e spesso sottovalutata è quella di utilizzare gli indicatori di direzione in modo corretto è fondamentale per segnalare le proprie intenzioni agli altri utenti della strada.