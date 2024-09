C’era davvero bisogni di squalificare Magnussen?

Kevin Magnussen può essere perdonato per la squalifica di una gara al Gran Premio d’Italia?

Nel tentativo di aggredire Gasly alla chicane tra la curva 4 e la curva 5, il danese ha bloccato la monoposto ed è entrato in contatto ruota a ruota con l’Alpine. Gasly è dovuto uscire dalla corsia di fuga per evitare un contatto più violento nella lotta per il 14° posto.

Per questo motivo, Magnussen non solo è stato penalizzato di 10 secondi ma ha anche perso due punti fondamentali per la sua superlicenza, che hanno portato il suo punteggio a 12, il che gli è costato immediatamente la squalifica per la gara del Gran Premio dell’Azerbaijan.

Non si tratta di una demolizione dell’attuale sistema di penalità per i piloti di Formula 1. La soluzione dei 12 punti di superlicenza per una squalifica ha le sue debolezze, certo, ma è un buon modo per punire la guida pericolosa costante. In genere, i punti vengono raramente tolti per fatti minori.

Tuttavia, il modo in cui le regole vengono applicate dipende dagli steward presenti, e questo è ciò che potrebbe essere interpretato come incoerenza. Il precedente è spesso usato, ma equiparare l’incidente di Magnussen ad altri esempi suggerisce che è minore al confronto.

Per fare un paragone, Nico Hulkenberg ha ricevuto la stessa penalità (10 secondi più due punti di penalità) per il suo contatto su Yuki Tsunoda alla curva 1 all’inizio della gara. Lo stesso Magnussen ha perso altri due punti per aver “eliminato” Logan Sargeant a Miami.

Si tratta di incidenti che non solo dimostrano una violazione del criterio della FIA secondo cui la vettura in sorpasso deve “essere guidata in modo sicuro e controllato durante tutta la manovra”, ma hanno anche come conseguenza netta l’eliminazione dalla gara di un altro pilota. Magnussen si era bloccato nell’incidente con Gasly, quindi questo potrebbe soddisfare il primo punto, ma anche senza quello, c’era spazio all’interno della curva a cui aveva diritto poiché era sufficientemente laterale nella zona di frenata.

Squalifica, eccessiva o no?

Magnussen è rimasto quindi sconcertato dalla decisione, ricordando l’incidente tra Hulkenberg e Daniel Ricciardo avvenuto all’inizio della gara, quando il pilota della RB aveva spinto Hulkenberg sull’erba nella zona di frenata di Ascari.

“Non capisco proprio. Sono, completamente, completamente confuso. Io e Gasly abbiamo corso a tutta velocità nella curva 4. Prima, abbiamo avuto un leggero contatto, abbiamo entrambi mancato la curva, siamo tornati in pista di nuovo, nessun danno a nessuna delle due auto, nessuna conseguenza per la gara di nessuno dei due, e ho preso una penalità di 10 secondi”, ha detto Magnussen.

“Ma al giro 1, Ricciardo ha messo Nico nell’erba a 300 chilometri orari. Ha distrutto la gara di Nico, con conseguenze enormi e danni alla macchina di Nico, e lui riceve una penalità di cinque secondi. Dov’è la logica? Semplicemente non capisco.”

Nel mentre, anche Sergio Perez ha spinto George Russell largo alla curva 1 a una velocità simile, presumibilmente perché Russell ha fatto la curva comunque e il sorpasso.

E Gasly, da parte sua, non ha ritenuto che valesse la pena della penalità. “Sinceramente, non è stato niente”, ha detto.

“Qualcuno mi ha detto che ha ricevuto una penalità di 10 secondi”

“Sono un po’ sorpreso perché ci ha provato, ma è stato un po’ ruota a ruota e alla fine non ho perso davvero tempo. Sono un po’ sorpreso. Sarò felice di farlo [garantire per Magnussen con gli steward] vedrò cosa posso fare. Mi sembra molto ingiusto per l’incidente che è stato.”

Ma è comunque sorprendente che un incidente così insignificante sia quello che spinge Magnussen in panchina per Baku. Sembra un incidente piuttosto ordinario, senza ripercussioni durature.

Tuttavia, gli steward cercano di non guardare al risultato. Un contatto con un’angolazione leggermente diversa avrebbe potuto creare conseguenze più evidenti; gli stessi input avrebbero avuto un output diverso. La domanda non è “quel pilota ha creato un enorme danno?”, ma piuttosto “Il pilota ha perso il controllo della sua auto ed è entrato in contatto?”

Ed è qui che sta il nocciolo della questione. Si potrebbe sostenere che Magnussen ha fatto la curva (in gran parte), che Gasly avrebbe potuto dargli più spazio, che la superficie della pista fuori linea era meno aderente… ci sono una moltitudine di fattori attenuanti che potrebbero renderla più un’area grigia. Non è un errore chiaro e ovvio con quel contesto applicato.

In un altro giorno, avrebbe potuto essere dichiarato un incidente di gara. Questa è la parte che rimarrà sullo stomaco di Magnussen. Almeno gli vengono cancellati tutti i 12 punti persi dalla patente al suo ritorno a Singapore.