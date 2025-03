Lamborghini nuova, un 18enne è riuscito ad averla con 50€: impara come si fa da questo piccolo genio

Un 18enne è riuscito ad avere la sua Lamborghini nuova a soli 50 euro, devi imparare come si fa se la vuoi anche tu.

Lamborghini è uno dei marchi del lusso automobilistico in tutto il mondo. Estremamente apprezzato da chi cerca una vettura che si distingua da tutte le altre, ci sono alcuni modelli che sono veramente iconoci e che tutti vorrebbero. Considerando però, il grande lusso che si nasconde dietro a questo marchio, sembra semplice comprendere che non tutti se la possano permettere.

Acquistata da sportivi e dalle persone più ricche del mondo, Lamborghini è un marchio che ha letteralmente segnato la storia dell’automobilismo di altissimo livello.

Alcuni dei modelli che la casa automobilistica ha lanciato sul mercato, sono stati in grado di segnare la storia. Oggetto del desiderio di tutti coloro che amano le automobili dal taglio sportivo e non rinunciano in alcun modo al lusso.

Una notizia però, ha lasciato tutti senza parole, un 18enne ha avuto la sua Lambo ad appena 50 euro.

Lamborghini: lusso e produzione in numero ridotto

Quando si parla di Lamborghini ci si riferisce a un’automobile estremamente lussuosa, sportiva, simbolo di una ricchezza veramente sfrenata. Certo non si tratta di una vettura a cui si accede tanto facilmente, le liste per poterla portare a casa sono chiuse, considerando che l’automobile è anche un segno di statu simble molto apprezzato da quanti non vogliono rinunciare al lusso. Ci sono modelli extralusso che hanno un costo veramente molto elevato, ma che comunque riescono a fare la storia di questo marchio tutto italiano.

Nonostante anche Lamborghini abbia accusato il colpo per quello che riguarda la crisi del mercato automobilistico, le vetture riescono a non perdere valore. Ma un ragazzo ha acuto la sua Lamborghini Egoista a circa 50 euro, come è possibile? Costruita nell’arco di 2 anni è un vero e proprio capolavoro.

Ecco la verità sulla Lamborghini Egoista

Uno dei modelli più rivoluzionari di casa Lamborghini, in 2 anni è stato riprodotto interamente da Talented Ahmad, come è noto sui social. Utilizzando prevalentemente il cartone, ne ha fatto una riproduzione estremamente fedele, ma molto economica. Ha riprodotto le linee futuristiche e aggressive, per poi pubblicare il video su TikTok divenendo virale.

Un lungo lavoro che non ha certo risparmiato delle difficoltà, ma nonostante tutto, i commenti dei suoi follower sono stati veramente di apprezzamento. Ovviamente le sue imprese non si fermano qui e il ragazzo ha promesso che prossimamente produrrà anche la Lamborghini Avetador SV.