Leclerc si espone sulla pausa di F1: “gli altri non sono in vacanza”

Leclerc parla della pausa: tutti i team puntano a migliorare

La pausa dalle competizioni di Formula 1, ormai quasi al termine, è stata un periodo in cui tutte le scuderie hanno lavorato sui propri limiti. Ed infatti, con un campionato iniziato da poco ma fin da subito chiacchierato, a seguito del cambio regolamentare, molte monoposto si sono trovate spiazzate e costrette a correre ai ripari.

La Ferrari è sicuramente una di queste. La squadra di Maranello infatti, nonostante un inizio tutto sommato positivo, ha ancora miglioramenti da apportare per raggiungere l’avversaria Mercedes. “Per ora siamo soddisfatti” ha dichiarato Leclerc. “Ma stiamo lavorando tanto per far sì che gli aggiornamenti vengano attivati il prima possibile. Sono certo che neanche gli altri team siano in vacanza“ ha poi concluso. McLaren infatti, sta lavorando a miglioramenti riguardo l’aerodinamica delle monoposto. Stella aveva parlato di una tabella di marcia molto intensa finalizzata a risolvere i problemi riscontrati all’inizio della stagione. Anche Racing Bulls sta sfruttando al meglio la pausa con solidi aggiornamenti.

Pausa di aprile: al via i filming day di Ferrari e Red Bull

Come preannunciato, Ferrari avrebbe valutato i propri punti di forza e debolezza anche durante il filming day di Monza. Il primo a scedere in pista è stato Leclerc che ha potuto testare gli sviluppi della propria monoposto, seguito dal compagno di squadra Lewis Hamilton. Un banco di prova molto importante, avvenuto lontano da occhi indiscreti.

Anche Red Bull è corsa ai ripari e ha testato la vettura in un inaspettato filming day a Silverstone. L’unico a scendere in pista è stato Max Verstappen che ha potuto constatare da vicino se, i cambiamenti prospettati dopo un inizio disastroso, stiano dando i loro frutti. Anche in questo caso, la scuderia ha tenuto il massimo riserbo anche se, alcune indiscrezioni, parlano di importanti sviluppi nell’aerodinamica.