Domenicali: “Sostenibilità prerogativa per la F1 a Madrid”

Madrid dimostra che l’Europa vuole investire nella F1, secondo Domenicali

Negli ultimi anni, la Formula 1 ha visto una crescita entusiasmante in Medio Oriente con l’adesione al calendario di Arabia Saudita e Qatar e negli Stati Uniti dove la F1 ora ha tre gare in una stagione.

Il ritorno dell’italiana Imola e dell’olandese Zandvoort ha dimostrato che l‘Europa vuole ancora lottare per la F1, e l’investimento di Madrid in un nuovissimo impianto ne è l’ultimo esempio.

“È una grande notizia per la Formula 1 perché dimostra ancora una volta che c’è un forte appetito in tutto il mondo per il nostro sport”, afferma Domenicali. “Dimostra che in un momento in cui l’Europa è percepita come un luogo che non è pronto a investire nel nostro sport, Madrid e altri lo stanno dimostrando”.

L’accordo del Real Madrid va dal 2026 al 2035 compreso, con una capacità prevista di 110.000 al giorno per la gara di apertura, che salirà a 140.000 entro la prima metà del contratto. Ciò la renderà una delle gare con la maggiore capienza del calendario, rivaleggiando con gare del calibro di Austin, Melbourne e Silverstone.

Domenicali punta ad accordi sempre più longevi oltre a Madrid

“Sono molto contento che si tratti di un accordo che ci porta fino al 2035: è un periodo molto lungo”, afferma Domenicali. “Questo è l’obiettivo della F1, con promotori nuovi o più affermati”.

“Se si guarda al passato, i rinnovi erano di due anni, tre anni o cinque anni al massimo. Ora tutti i nostri nuovi accordi stanno andando nella direzione di essere molto lunghi. E se sono brevi un motivo c’è”.

Oltre 10 milioni di persone hanno guardato il Gran Premio di Spagna dello scorso anno, con un seguito sui social media in aumento del 23% a 882.000 e 4 milioni di visitatori unici.

“La Spagna era un mercato che solo un paio di anni fa non era al centro dei nostri occhi”, spiega Domenicali. “Ora è molto importante. Abbiamo firmato un nuovo accordo con l’emittente spagnola DAZN almeno fino alla fine del 2026″.

“È un bel problema avere più città – alcune nello stesso paese – che vogliono ospitare un Gran Premio. Mostra il valore della nostra proposta. Ma dobbiamo rimanere concentrati sulle ragioni del nostro successo ed assicurarci di non accontentarci”. La sostenibilità è al centro della nuova impresa di Madrid. Il circuito sarà costruito attorno al centro congressi IFEMA MADRID, a soli cinque minuti dall’aeroporto internazionale di Madrid, e con un occhio di riguardo alla sostenibilità.

Obiettivo zero emissioni

Tutti i loro edifici utilizzano energia rinnovabile certificata al 100% in tutti i padiglioni espositivi e tutte le strutture temporanee costruite per la gara saranno costruite utilizzando materiali riciclabili.

Stanno anche cercando di implementare lo smaltimento zero dei rifiuti in tutti i loro siti entro il 2026.

“La Formula 1 è pienamente impegnata a raggiungere Net Zero Carbon entro il 2030”, afferma Domenicali. “E IFEMA MADRID condivide la nostra visione e ambizione di rendere il Gran Premio di Spagna a Madrid uno degli eventi di F1 più accessibili e sostenibili del calendario. La nuova sede di Madrid avrà ottimi collegamenti con la città, tramite treno, metropolitana e autobus“ continua Domenicali.

“Si trova a soli 16 km dal centro della città e l’obiettivo del promotore è quello di portare la stragrande maggioranza dei tifosi dalla città alla pista tramite i mezzi pubblici”.