Alpine stravolge tutto, Harman: “Il quarto posto sarà nostro”

Alpine è speranzosa, il 2024 sarà un anno di miglioramenti, non si vuole ripetere il fallimento del 2023

In attesa della presentazione del 7 febbraio, Matt Harman di Alpine anticipa le buone aspettative per questo 2024. Una macchina totalmente nuova è infatti la promessa, con la speranza del recupero di quella quarta posizione avuta nel 2022. Infatti il 2023 non è stato un anno facile per la casa di produzione francese, coi suoi ex 173 punti, risultato che però non è riuscito a tenersi stretto con la sua A523.

Nella scorsa stagione, Alpine ha lasciato il posto a McLaren nonostante il doppio podio dei suoi piloti, Esteban Ocon e Pierre Gasly. Nel 2023 i punti ottenuti sono 120 con una caduta al sesto posto nel mondiale costruttori. Dall’anno scorso il team francese ha visto anche un paio di addii, a partire dal CEO Laurent Rossi e il Team Principal Otmar Szafnauer. L’unico rimasto pare il direttore tecnico, Matt Harman, che insiste negli stravolgimenti per questo 2024 con l’obiettivo che Alpine non resti una decorazione nel mondo delle corse.

“Credo che le altre monoposto ci abbiano aerodinamicamente disarmato” ha affermato il direttore tecnico. “Abbiamo fatto spazio alle persone a cui puntavamo all’inizio di questa stagione, ma chiaramente c’erano già team più noti che avevano fatto passi avanti”. Tutto quindi pare un gioco a chi faccia prima a rivoluzionare la propria squadra.

Alla base di ogni cambiamento vi è il team e la capacità di gestirlo

Non basta lo stravolgimento dei pezzi delle monoposto o l’aggiunta dei motori, tutto il lavoro deriva dal genio e, forse, dall’incapacità di alcune scuderie di portarsi avanti, così come dalle personalità che fanno parte del team. Una cosa di cui si è accorto probabilmente Gene Haas per la sua squadra. “Non siamo riusciti a prendere confidenza con la macchina fino al seconda, terza, forse quarta tappa. E questo non è da noi!” dice Harman.

“Abbiamo un team di ingegneri a bordo pista molto capace, in collaborazione con la fabbrica, [ma] ci è voluto un po’ per prendere confidenza con questo aspetto”. Il fatto che non tutte le monoposto siano uguali rende chiaramente questo sport più dinamico, ma la Formula 1 è una questione di compromessi. Molto spesso è complicato gestire le differenze o riuscire a sacrificare cose per equipararsi alle altre squadre.

“Non abbiamo fatto un buon lavoro come con la A522 e abbiamo avuto un anno fantastico nel 2022. Ogni volta che toccavamo lo sviluppo della vettura aumentavamo i carichi e toglievamo peso alla vettura. C’erano molte prestazioni da ottenere!”. Ed è da questa affermazione che parte la speranza di Harman, che per questo 2024 ha voluto liberare un po’ di spazio per la vettura. “L’auto è completamente nuova da davanti a dietro. La vedrai su e giù per la griglia per un po’ perché la macchina deve durare un paio d’anni e nel mentre guardiamo al futuro”.

Francesca Luna Barone