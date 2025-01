Divieto di sosta con rimozione forzata, gli sfasciacarrozze lanciano l’allarme: i carri attrezzi le portano direttamente da noi

Fate attenzione al divieto di sosta e alla rimozione forzata, in quanto i carro attrezzi portano la vostra auto direttamente dallo sfasciaccarrozze. Ecco perché di questo allarme.

Quando si acquista un’auto sono molteplici i punti da tenere a mente, si passa dalle regole apprese a scuola guida inerenti al Codice della Strada, per non parlare di tutta la burocrazia da portare a termine a cadenza regolare, come per esempio il pagamento del bollo, l’assicurazione, la revisione e così via.

In merito al primo punto, l’abbiamo incluso tra le possibili spese, in quanto, in caso di infrazione, la multa è la prima cosa che dovrete affrontare, per non parlare di tutte le altre sanzioni, in merito alla gravità della vostra azione.

Per questo motivo, dovreste sempre fare attenzione al divieto di sosta e alla rimozione forzata. In quanto la vostra auto potrebbe essere portata dal carro attrezzi, direttamente dallo sfasciacarrozze.

Il discorso delle auto elettriche

Da direttiva europea, entro il 2050, come saprete ormai tutti, le auto elettriche dovrebbero essere l’unica scelta del cittadino, visto che le auto a diesel e benzina, non dovrebbero più esistere. Ovviamente parliamo ancora senza certezze, visto che sono molti coloro che stanno cercando delle soluzioni per rendere anche i motori termici meno inquinanti, quindi non è mai detto fin dove possa arrivare la mente umano, quando cerca soluzioni di questo tipo.

A ogni modo, gli incentivi verso il passaggio di queste auto green sono molteplici, soprattutto per rendere questo passaggio il più fluido possibile, anche se ancora, alcuni punti sono da perfezionare, come per esempio il discorso della carica e dell’autonomia. Queste vetture comunque, garantiscono una bassa manodopera, motivo per cui le spese familiari dovrebbero alleggerirsi di parecchio, compreso il fatto che anche per il bollo c’è un discorso di questo genere.

Cosa succede con il divieto di sosta

A prescindere che abbiate auto elettriche, ibride, a benzina e così via, c’è un dettaglio che vi accomuna tutti e cioè il rispetto del Codice della Strada. Qualora doveste essere pizzicati a parcheggiare in divieto di sosta, le conseguenze per voi potrebbero essere molto gravose, infatti, il carro attrezzi potrebbe portare la vostra auto direttamente dallo sfasciacarrozze. Come mai vi starete chiedendo?

Ebbene, come hanno rivelato due dei meccanici di Motocoche, sul loro canale TikTok, quando a essere in torto è un auto elettrica, c’è un problema maggiore in cui potreste incappare, rispetto che alle altre auto e lo riscontrate nel momento in cui il carro attrezzi viene a rimuovervi l’auto. Durante il caricamento, se le ruote motrici continuano a girare a contatto con il suolo, il vostro motore diventerebbe una sorta di dinamo, generando quindi corrente la quale potrebbe arrivare all’inverter e così facendo rischierete di bruciare totalmente il motore elettrico e l’auto in alcuni casi potrebbe essere veramente “da buttare”. Per questo occorre formazione su questi nuovi veicoli un po’ da tutti gli addetti.