ISEE sotto i 30.000€: se anche tu rientri nella fascia di reddito ti spettano 13.750€ di sconto per la tua nuova auto

Se avete un ISEE sotto i 30.000€ sappiate che vi spetteranno 13.750€ di sconto per la vostra nuova auto.

Avere un’auto dovrebbe essere un diritto per tutti, nel momento in cui si è riusciti a conseguire la patente a scuola guida. Molti riescono ad acquistarla, altri purtroppo, per via di tutte le tasse e spese che ne conseguono, preferiscono, seppur a malincuore, continuare a spostarsi con i mezzi pubblici.

Visti i servizi di Valerio Staffelli riportati da Striscia la Notizia, purtroppo spostarsi in pullman, metro e così via, non è poi molto sicuro, per questo motivo, molti cercano di ripiegare su una propria 4 ruote, cercando magari di utilizzare sconti, bonus e acquistare un’auto in offerta.

Per questo siamo sicuri che in molti potrebbero essere interessati a questo incentivo da 13.750€ per acquistare la vostra nuova auto, qualora disponeste di un ISEE sotto i 30.000€. Ecco come fare per ottenerlo.

Le auto del futuro

Sappiamo bene che il cambiamento è iniziato, per questo motivo sono molti coloro che ripiegano già sull’acquisto delle auto ibride o totalmente elettriche visto che, in assenza di nuove direttive, entro il 2050 saranno prodotte solamente queste ultime.

A prescindere dai fattori da migliorare per i quali ancora oggi molti cittadini hanno dei dubbi, con queste nuove auto del futuro, sappiate che oltre ad avere incentivi sull’acquisto, spenderete meno visto che la manutenzione ordinaria è inferiore rispetto alle auto a motore termico e inoltre in molte Regioni italiane, potrete beneficiare dell’esenzione del pagamento del bollo da uno a cinque anni.

Un incentivo che tutti sognano

Ed è proprio in merito all’acquisto di un’auto elettrica o ISEE che il nostro articolo si vuole focalizzare oggi, visto che, in caso di ISEE inferiore ai 30.000€, potrete beneficiare di un incentivo di 13.750€ da utilizzare per comprare la vostra nuova auto.

Lo scopo di questo aiuto è quello di permettere anche a chi dspone di un reddito considerato basso, di poter passare alle auto green, per poter contribuire alla diminuzione dell’inquinamento per il bene del Pianeta. Se vi rivedete in questa situazione, vi basterà andare dal concessionario, portare l’ISEE, scegliere l’auto e attivare questo incentivo statale. In diversi casi è prevista anche la rottamazione dei veicoli inquinanti, a favore di quelli a zero emissioni. Infine, se siete interessati a questa iniziativa, da come rivelano da crypto.it, questi incentivi saranno attivabili fino al 2030, motivo per cui avrete un tempo limitato per poter beneficiare di questo aiuto che potrebbe essere di notevole importanza per il vostro budget familiare.