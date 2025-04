Acquisto auto, se hai questa certificazione risparmi 9.000€ subito | Nessun concessionario ti dice la verità se non fai questa domanda

Se hai questa certificazione e decidi di acquistare un’automobile, potrai ottenere un risparmio immediato di 9.000 euro, ecco tutta la verità a riguardo.

Il mercato delle automobili, negli ultimi anni, sta affrontando una crisi piuttosto importante, con le case automobilistiche che devono fare i conti con una netta riduzione delle aspettative per quello che riguarda le vendite. Come in molti sapranno, le case automobilistiche ogni anno, stilano dei piani, in cui si prevedono delle vendite, ma la crisi avrebbe portato a ridurre le cifre.

Questo non ha fatto altro che preoccupare le aziende che credono di non riuscire a rientrare delle spese effettuate per l’ammodernamento della produzione, in cui si sono dovute inserire le automobili elettriche.

Per dare uno scossone al mercato, quello che si crede possa essere di aiuto è riuscire a dare agli automobilisti un importante sostegno economico. Questo si è tradotto in un risparmio di 9 mila euro se si è in possesso di una specifica certificazione.

Acquisto auto: i costi troppo elevati bloccano il mercato

C’è stato un periodo, nemmeno troppo lontano, in cui il mercato automobilistico offriva una serie di scelte tra cui era possibile orientarsi. Automobili che sono adatte a tutte le tipologia di tasche da chi non può spendere più di qualche decina di migliaia di euro e quelle più costose. Ma con l’arrivo delle automobili elettriche, il mercato sembra essere diventato piatto, scegliere in base al prezzo non sembra più essere possibile e ora il prezzo sembra essere uguale quasi per tutte le vetture. Allora agli automobilisti non hanno altra scelta se non quella di decidere di acquistare auto usate.

Occorre quindi un cambiamento, che sembra essere possibile solo grazie ai bonus economici che vengono messi a loro disposizione.

Quello a cui ci si riferisce sono gli incentivi che vengono concessi a coloro che, essendo affetti da una patologia invalidante possono godere dei vantaggi della legge 104. Per poter beneficiare dei benefici economici, però, è indispensabile che la vettura venga modificata, per permettere il trasporto del soggetto che presenta una ridotta mobilità.

Grazie alla legge 104 è possibile beneficiare di una detrazione Irpef del 19%, fino a un massimo di 18.075,99 euro e una riduzione dell’IVA al 4%. Possibilità economiche che sono in grado di andare incontro all’automobilista alla ricerca di una soluzione per poter acquistare l’auto, indispensabile per i suoi spostamenti a un prezzo ridotto.