Decisione Mercedes messa in discussione: “Onestamente, non avrei mai lasciato andare James Vowles”

L’ex pilota di F1 Vitaly Petrov ha messo in dubbio la decisione della Mercedes di consentire al capo stratega James Vowles di lasciare il team

Mentre la “stagione dei boss” di Formula 1 si è svolta, iniziata a novembre quando la Ferrari ha annunciato che Mattia Binotto aveva rassegnato le sue dimissioni, ha visto diverse mosse ai vertici della gestione delle squadre, tra cui la Williams, che ha confermato la scioccante partenza di Jost Capito. Alcune settimane dopo hanno annunciato che Vowles, un dipendente Mercedes di lunga data e braccio destro di Toto Wolff, avrebbe assunto il comando della squadra a febbraio.

Mentre Wolff si è affrettato a congratularsi con Vowles, Petrov ha messo in dubbio la mossa.

“Ora tutto dipenderà da come la Mercedes risolverà i problemi con la macchina e da come dovrebbero sostituire un uomo del genere. Onestamente, non lo avrei mai lasciato andare”.

“Certo, capisco che a volte non è possibile mantenere un uomo nella stessa posizione per molto tempo. Perché ci sono semplicemente dipendenti che cercano un nuovo lavoro, e anche questa non è una questione di soldi. Dal punto di vista di Vowles, posso capire il cambiamento”.

“Non è possibile lavorare senza un capo stratega”

Il capo della Mercedes, Wolff, ha già chiarito che non andrà a caccia di un nuovo capo stratega nei team rivali, fiducioso che la Mercedes abbia già persone “estremamente talentuose” che possono ricoprire il ruolo.

“Non c’è spazio vuoto, perché per molti anni abbiamo discusso la pianificazione della successione in questo settore. Abbiamo un team di strateghi estremamente talentuoso. Abbiamo nove persone, alcune molto anziane, che non sono sempre in prima linea, altre che sono cresciute all’interno dell’organizzazione. Hanno pilotato l’aereo da soli negli ultimi sei mesi, e prima ancora erano già molto sotto la supervisione di James. Quindi mi sento molto a mio agio andando avanti. E non è che all’improvviso si sia creata una grossa debolezza”.

Ma Petrov ritiene che ci sia una differenza tra avere un uomo di punta e una buona squadra

“Non è possibile lavorare senza un capo stratega”, ha aggiunto. “Sono sicuro che dovranno sostituirlo in qualche modo. Posso persino immaginare che diversi professionisti lo facciano”.

Il passaggio di Vowles alla Williams è una perdita per la Mercedes, non c’è modo di evitarlo. Il britannico è da anni una cassa di risonanza per Wolff.

L’austriaco ha recentemente dichiarato: “Noi due, più altri, ma soprattutto due di noi, eravamo forti alleati e forti sparring partner quando prendevamo le decisioni difficili in gara. E non siamo quasi mai in disaccordo”.

Ma, ha continuato, dicendo che Vowles è più grande di un capo stratega e ha bisogno di spiegare le ali. Quale posto migliore per farlo se non in un team clienti Mercedes: ed ecco la Williams.

E una volta che quelle ali si sono spiegate e ha conquistato il ruolo di capo squadra e tutto ciò comporta, compresi i campi minati politici, può tornare a casa alla Mercedes e prendere il posto di Wolff.

È una vittoria per Vowles e anche per Wolff.