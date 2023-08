Damon Hill non ha dubbi: “Verstappen si stancherà della Formula 1”

Per Damon Hill il fenomeno Max Verstappen potrebbe lasciare la Formula 1 nel 2028, anno di fine contratto che lo lega a Red Bull

La Formula 1 attuale farà prendere le distanze a Max Verstappen? Il due volte campione del mondo olandese ha ammesso più volte di non essere d’accordo sulle svariate mosse compiute da FIA e Formula 1. Primo fra tutti, la scelta dell’introduzione delle gare sprint in diversi weekend di gara. Una mossa che, per il pilota #1 è considerata solo alquanto pericolosa e controproducente per il sano spettacolo.

Un altro aspetto sono le numerose gare introdotte nel calendario su cui non solo Verstappen ma anche altri piloti in griglia hanno recentemente destato le loro perplessità.

A seguito di questi numerosi dubbi che vagano nella mente di Max Verstappen, sono molti a chiedersi se ciò porterà ad una scelta drastica da parte del pilota Red Bull. Tra questi spunta il nome di Damon Hill, campione del mondo del 1996 il quale non ha dubbi in merito: “ Penso che ci sia una piccola possibilità che possa annoiarsi perché ascoltando alcuni dei suoi commenti sulla Formula 1, sembra piuttosto contrario riguardo al fatto di dover fare del lavoro extra, o quantità di voli e cose che deve fare. Il dubbio è lecito. Potrebbe arrivare ad un punto in cui vorrà smettere, anche se è una possibilità molto remota.” ha dichiarato al podcast di SkyF1Sports.

Cosa accadrebbe se Verstappen si ritirasse?

Il contratto che lega il pilota olandese alla Red Bull sarà in scadenza solo nel 2028. Molte stagioni ci sono ancora davanti all’olandese, che potrebbe creare una scia di gloriosi successi. Tuttavia, se decidesse di ritirarsi, Damon Hill è fortemente convinto del ritorno in pista da parte di Verstappen. Numerosi i piloti che dopo aver annunciato il loro ritiro, sono nuovamente ritornati in griglia, per citarne qualcuno: Schumacher, Alonso, Raikkonen.

“Stiamo parlando di un burnout molto precoce”, ha affermato Hill – “Guardate Fernando, che ha avuto una carriera incredibilmente lunga, ha deciso di staccare un po per poi tornare in griglia. Spesso ci si chiede se a volte questi piloti abbiano bisogno di un anno di ripristino dalla Formula 1 per poi tornare più competitivi di prima” ha concluso. Cosa deciderà di fare Max Verstappen è ancora sconosciuto, ma una cosa è certa: al momento ciò che conta per l’olandese è entrare tra gli intramontabili di questo Motorsport, una strada che sta già costruendo.