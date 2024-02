Crawford: “Aston Martin è ideale per crescere”

Crawford si dichiara emozionato per questo nuovo inizio con Aston Martin

Jak Crawford è la nuova, e più recente, aggiunta alla line-up dell’Aston Martin. L’ormai ex junior della Red Bull entra a far parte del programma di sviluppo dei giovani piloti della scuderia britannica. A soli diciotto anni, Crawford potrà mettersi al volante di una vettura di Formula 1 per la prima volta. E tutto questo guidando l’AMR22, stessa vettura utilizzata regolarmente dall’attuale pilota di riserva del team Felipe Drugovich.

Il giovane pilota statunitense si metterà inoltre più volte alla prova con il simulatore della squadra, localizzato nel quartier generale del team a Silverstone, oltre a sostituire Drugovich qualora ce ne fosse bisogno durante i weekend di gara. “Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con tutti“, ha dichiarato Crawford. La sua attenzione, però, è sempre rivolta al contributo che può apportare alla squadra. “Non vedo l’ora soprattutto di provare il simulatore, con cui posso contribuire alle prestazioni del team durante i weekend di gara” continua infatti. Nonostante i suoi doveri all’Aston Martin, il pilota combinerà le attività per la squadra di Formula 1 con la sua seconda stagione in F2, a bordo della DAMS.

Il suo arrivo sarà anche un incoraggiamento per il team

Il nome “Jak Crawford” non è certo nuovo per l’Aston Martin, soprattutto viste le indiscrezioni delle ultime settimane. Da evidenziare è però come il suo arrivo al team non rappresenti un’ottima opportunità solo per il pilota, ma anche per la stessa squadra, impegnata a gestire i rapporti con gli sponsor americani. Riguardo alla nuova aggiunta, il team principal Mike Krack ha affermato: “Crawford ha dimostrato un grande potenziale durante tutta la sua carriera giovanile e noi non vediamo l’ora di supportarlo“.

L’impegno dell’Aston nei confronti delle giovani promesse non è certo mai mancato. “Come parte della crescita del team, vogliamo offrire ai giovani piloti un programma di sviluppo prezioso“, prosegue Krack. “Abbiamo la fortuna di avere strutture all’avanguardia e personale di livello mondiale, che prepareranno Jak a correre ai massimi livelli. E non ho dubbi che prospererà in questo ambiente“, ha poi concluso il lussemburghese.

Martina Romeo