Ancora cambiamenti in FIA: Monchaux è il nuovo direttore tecnico

L’organizzazione FIA sta subendo mutamenti continui e l’ingresso di Monchaux è uno degli ultimi

Tim Gross lascia un posto vacante in FIA che verrà preso da Jan Monchaux. L’ex direttore tecnico ha abbandonato il suo ruolo per passare in Red Bull. Monchaux riporterà direttamente al direttore delle monoposto di lunga data Nicolas Tombazis, in FIA dal 2018. La chiave sarà quella di formulare nuove regole che entreranno in vigore dal 2026. Pertanto il franco-tedesco ha una lunga carriera in Formula 1, dal 2002 con la Toyota, dove ricopriva il ruolo di ingegnere aerodinamico. Il suo lavoro lì è finito quando la casa produttrice giapponese ha abbandonato la categoria regina nel 2009.

Ha lavorato anche in Ferrari fino al 2012, nel reparto aerodinamico. Dal 2013 ha lavorato in Audi, ma poi dal 2018 si è unito a Sauber, sempre come capo dell’aerodinamica. Nel 2019, dopo l’addio di Resta, è poi diventato direttore tecnico per Sauber. La FIA di recente ha cambiato un po’ di pezzi di puzzle e ha perso diverse figure, tra cui anche il direttore sportivo, Steve Nielsen, sostituito poi da Tim Malyon, ex capo della sicurezza. La FIA afferma che Malyon supervisionerà tutte le questioni sportive, in questo caso, compresa la direzione di gara e il collegamento col Centro Operativo di Ginevra.

Sicuramente i cambiamenti hanno scosso l’organo di governo, destando qualche inquietudine, anche nei team. “È preoccupante vedere così tante brave persone andarsene”, ha detto Wolff. “Perdere Steve Nielsen è un duro colpo. Non potrei pensare a un direttore sportivo più informato e giusto”. È importante per un leader creare una cultura e un ambiente in cui le persone possano migliorare. Quando persone così competenti lasciano un’organizzazione, si crea un vuoto. Questo è chiaro. E devi chiederti: perché all’improvviso così tante persone hanno deciso di togliersi di mezzo? Ciò di cui la FIA ha bisogno è stabilità e magari con questi cambiamenti si cerca di fare proprio questo.

