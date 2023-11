Drugovich, prossimo nella successione in Aston Martin

Aston Martin ufficializza: Drugovich prenderà posto come pilota di riserva nella stagione 2024

Il pilota non sembra essere nuovo all’intero ambiente della scuderia, in quanto negli ultimi giorni, sembrano essere circolate delle immagini di alcuni test effettuati a Monza, proprio a bordo di un Aston Martin. Con un ulteriore ufficializzazione della scuderia, il pilota brasiliano prenderà parte alla prima sessione di prove libere al posto di Alonso, in occasione del weekend di Abu Dhabi. Secondo alcuni dati che circolano sul novellino targato Aston Martin, Drugovich avrebbe collezionato più di seimila chilometri di sessioni di pista, insieme proprio alla scuderia inglese.

Assieme alle sessioni di pista, si affiancano poi i venti giorni di lavoro al simulatore , effettuati durante l’arco del 2023, e che si protrarranno anche per la prossima stagione. Ma a parlare questa volta, è il pilota brasiliano , che si apre ai microfoni della stampa per discutere della situazione. “Sono davvero orgoglioso del lavoro effettuato, e del fatto che continueremo a collaborare con Aston Martin anche per la prossima stagione. Quest’anno in particolare, ho avuto davvero tante cose da imparare , non solo in pista ma anche il lavoro effettuato al simulatore con gli ingegneri, facendo parte del programma di sviluppo studiato apposta per me”

In seguito, il pilota targato Aston Martin prosegue a parlare dei progetti futuri e di come la squadra sta evolvendo il proprio lavoro. “Sono molto fiero del contributo che sono in grado di dare qui in Aston Martin , sono molto fiero di fare parte del processo di sviluppo della AMR23. Il mio focus per lo step successivo , è prepararsi al meglio per la sessione di prove libere prevista ad Abu Dhabi. Non vedo l’ora di guidare la AMR23 di nuovo, insieme poi a tutto il lavoro di preparazione che ci aspetta per la vettura del 2024.”