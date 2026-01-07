Crans-Montana: muore giovane promessa del karting

Joaquim van Thuyne, giovane promessa del kart, è una delle vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, la FIA gli rende omaggio con un comunicato

Il 31 dicembre 2025, nella città svizzera di Crans-Montana, si è scatenato un incendio all’interno di un locale sciistico in cui hanno perso la vita 40 persone e 119 presentano ferite gravi da ustioni. La probabile causa della tragedia, svelata da un’indagine preliminare, sarebbe la troppa vicinanza al soffitto delle fontane luminose utilizzate spesso dai locali e pub sopra le bottiglie, per “spettacolarizzare” il momento. Oltretutto, al momento, sul locale Le Constellation e sui suoi proprietari, pesa un’indagine penale. Le vittime avevano tra i 14 e i 39 anni: tra i deceduti, 15 avevano meno di 18 anni. Joaquim van Thuyne, 18enne svizzero promessa del karting, è risultato essere una delle vittime dell’incendio.

Il comunicato FIA a omaggio del kartista

La FIA e la FIA Karting Championship pubblicano sui loro account social una dichiarazione per omaggiare il giovane pilota. Il post declama: “È con profonda tristezza che la FIA ha appreso della morte di Joaquim van Thuyne, pilota di karting svizzero di 18 anni, nel tragico incendio di Crans-Montana alla vigilia di Capodanno“. “La professionalità, la gentilezza e la passione di Joaquim per lo sport hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e hanno gareggiato al suo fianco“. “Ci uniamo alla comunità mondiale degli sport motoristici nell’esprimere profondo dolore in questo momento difficile“.

Nel post, ancora parole di affetto e vicinanza: “Durante i primi anni della sua carriera in Svizzera, Joaquim ha dimostrato un amore per gli sport motoristici e grande potenziale, tra cui un recente piazzamento tra i primi 10 nella combattutissima X30 Challenge Switzerland“. “Correndo con lo Swiss Hutless Team e facendo parte della squadra giovanile di calcio dell’FC Lutry, con cui era presente a Capodanno, sappiamo quanto profondamente questa perdita sarà sentita da così tante persone“. In chiusura, un messaggio di condoglianze sentite: “La FIA esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Joaquim, nonché a tutte le vittime di questa devastante tragedia“.

Gaya Spalazzi