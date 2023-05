Cosa si cela dietro il mancato approdo di Mick Schumacher in AlphaTauri?

Per Ralf Schumacher ha metterci lo zampino sulla mancata collaborazione tra Mick Schumacher e AlphaTauri è stato Helmut Marko: quali saranno state le ragioni?

Verità inattese quelle dichiarate dal nipote di Mick Schumacher, lo zio Ralf. Il fratello di Michael Schumacher sostiene difatti come il mancato approdo di Mick in AlphaTauri per la stagione corrente, sia dovuto da “ordini superiori”. Il figlio d’arte dopo aver concluso la sua esperienza con Haas e Ferrari Driver Accademy sarebbe stato sotto il mirino della scuderia di Faenza. Franz Toast, aveva difatti preso in considerazione l’ingaggio di Mick per la stagione attuale, ma qualcosa avrebbe stravolto i suoi piani facendo ricadere la scelta su Nyck De Vries.

Questo qualcosa è noto come Helmut Marko il quale, stando a quanto dichiarato dal fratello del Kaiser, non ha dato carta bianca per l’ingresso del Mick Schumacher in AlphaTauri: “Franz aveva in mente un pilota completamente diverso da Nyck de Vries. Sa che i piloti impiegano due o tre anni per crescere, vedeva più adatto Mick. Ma poi è arrivato Helmut Marko che, per motivi personali o altro, non ha voluto ingaggiarlo“

Un De Vries non brillante simbolo di una scelta compiuta per motivi personali?

Il pilota olandese non starebbe convincendo i vertici sia Red Bull che di AlphaTauri. Molti sono i rumors che lo darebbero già appiedato dal GP Spagna se non compilerà due gare all’altezza del ruolo. Una scelta quindi quella di Marko, legata davvero a motivi personali anziché prestazionali? Ralf Schumacher non ha dubbi: Marko sembra avere un problema con il cognome Schumacher o personalmente con Mick . Altrimenti non capisco affatto perché non ci siano state trattative”

Infine, ha voluto dire la sua sul percorso complicato di De Vries, ammettendo: Nelle categorie minori stava facendo molto bene ma aveva bisogno di tempo. Quando sai che i piloti hanno bisogno di un po’ più di tempo, soprattutto in una categoria dove c’è poca pratica, allora hai dire che è stato sorprendente che Marko abbia chiamato quel ragazzo pilota AlphaTauri”, ha concluso. Riuscirà De Vries a tenersi stretto il suo sedile?