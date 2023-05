Alonso: la rinascita di un campione

Alonso e la rinascita di un campione che non invecchia mai

David Coulthard ha voluto essere onesto con la rinascita di Fernando Alonso che, da quando è tornato in Formula 1 due anni fa, ci ha regalato grandi prestazioni tipiche di un atleta molto più giovane. Infatti, il vicecampione del mondo 2001 ha affermato che la sua costante attività in macchina è ciò che lo distingue da Michael Schumacher.

Alonso ha ottenuto quattro podi nelle prime cinque gare della stagione 2023 , accaparrandosi un comodo terzo posto nel Campionato Piloti dietro ai piloti della Red Bull. Se è vero che la buona prestazione della sua Aston Martin AMR23 ha fatto la sua parte, anche il talento del pilota di Oviedo gioca un ruolo fondamentale nei risultati.

A quasi 42 anni, la condizione fisica di Fernando Alonso è sorprendente come la sua rinascita, forse perché quando è stato lontano dalla Formula 1 nel 2019 e nel 2020 non ha fatto altro che prendere d’assalto altre tipologie di motorsport come la 500 Miglia di Indianapolis, la durissima Dakar e la 24 ore di Le Mans. “Quando Alonso ha lasciato la F1 per la prima volta, è andato direttamente in altre categorie: IndyCar, ha corso la Dakar, si è allenato con il Kart sulla sua pista in Spagna. Ha partecipato a tutte le cose che possano venire in mente“ ha detto Coulthard nel podcast di Formula Success.

Schumacher un modello, ma non questa volta

Lo scozzese non voleva andarsene senza confrontare l’asturiano con un sette volte campione del mondo, Michael Schumacher. Sostiene che il fatto che Alonso abbia tentato la fortuna in altri “mondi” durante gli anni in cui era lontano dalla classe regina sia il motivo per cui è rimasto in buona forma fino ad oggi. Inoltre, sottolinea che questa è la natura del pilota Aston Martin: essere al volante di un’auto da corsa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

“Michael Schumacher si è licenziato e non ha più corso, poi ha avuto un incidente e si è rotto una vertebra, e poi è tornato in F1 tre anni dopo aver lasciato. Era ancora una persona straordinaria, ma non era bravo come lui era prima che compisse 40 anni; l’orologio si era spostato. Penso che sia stata la naturale giovinezza ininterrotta dal tempo di Fernando al di fuori della F1 a farlo arrivare qui”, ha concluso.