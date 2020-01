Coppia Alonso-Andretti per le 500 Miglia di Indianapolis 2020

Fernando Alonso si prepara a vivere forse uno degli anni più impegnativi della sua carriera di pilota. Lo spagnolo questa domenica dovrà infatti cimentarsi nella Dakar a bordo della Toyota, mentre nel mese di maggio parteciperà alle 500 Miglia di Indianapolis; resta solo da sapere con chi.

Inizialmente sembrava certa la coppia Alonso-McLaren, dopo la nuova alleanza della scuderia inglese con Arrow Schmidt Peterson Motorsports, ma da qualche ora, pare sempre più probabile che l’asturiano affianchi Michael Andretti sulla Honda.

Dagli Stati Uniti giungono voci di una sempre più probabile coppia Alonso-Andretti nella 500 Miglia di Indianapolis.

Nonostante le numerose critiche che Alonso ha rivolto a Honda quando ancora gareggiava in Formula 1, la giornalista Jenna Fryer ha infatti anticipato che è quasi sicuro che Fernando correrà al fianco di Andretti il prossimo mese di maggio, proprio sul sedile giapponese.

“Se Alonso corre le 500 Miglia di Indianapolis, lo farà quasi certamente con Andretti. Mi hanno informata che l’opzione McLaren Schmidt Arrow non è considerata” – ha scritto Fryer su Twitter.

Nonostante ciò, come riporta soymotor.com, le ultime dichiarazioni di Helmut Marko su Alonso non rivelano un buon rapporto tra il pilota e la casa giapponese Honda. “Non abbiamo bisogno di Alonso” – ha dichiarato Marko quest’anno ad Auto Bild. “Non ne ha nemmeno il nostro partner automobilistico Honda: solo ascoltando il suo nome, si accappona la pelle a tutti” – ha aggiunto il consulente Red Bull.

Dunque, per ora l’immediato futuro dell’asturiano sembra essere al fianco di Michael Andretti.

