Controlli etilometro, la polizia municipale svela il suo segreto per fermare a colpo sicuro: “Di solito ci basiamo su questo dettaglio”

La polizia municipale adesso svela il segreto per quello che riguarda l’etilometro. Ora ti possono fermare a colpo sicuro senza commettere un errore.

Con il Nuovo Codice della Strada anche la guida in stato d’ebrezza ha trovato nuove leggi. Un cambiamento che si deve soprattutto al bisogno di intervenire su tutti quei comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza degli utenti della strada.

Proprio per questo motivo le nuove regole, ovvero le sanzioni previste, vanno a intervenire sulla guida in stato di alterazione, che sia essa determinata dall’assunzione di sostanze stupefacenti, ovvero di alcool.

Mettersi al volante dopo aver assunto dell’alcool si traduce in una riduzione dell’attenzione che l’automobilista ha sulla strada che sta percorrendo e al tempo stesso anche un aumento dei tempi di reazione, oltre alle errate valutazioni di possibili pericoli.

La polizia municipale chiamata a controllare le strade, ha svelato un importante segreto, ecco in che modo si accorgono se si sarà positivi all’etilometro.

Il pericolo di assumere alcol alla guida

Intervenire sull’assunzione di alcol prima di mettersi alla guida era indispensabile per evitare che si potesse continuare a mettere in atto comportamenti di questo genere. Ogni anno sono ancora tanti gli incidenti che si verificano proprio per il mancato rispetto di questa regola e proprio per questo si è deciso di intervenire con molta più severità. Quindi, soprattutto per i neopatentati, ovvero per coloro che hanno conseguito la patente di guida da massimo 3 anni, il tasso alcolemico tollerato è allo zero.

Le sanzioni sono molto elevate e lo sono ancora di più, nel caso in cui si si recidivi. Ovviamente sarà compito delle forze dell’ordine provvedere al controllo delle strade, con un aumento dei posti di blocco che sono presenti sulla strada. Per questo motivo si raccomanda la massima attenzione.

Ecco cosa guada la polizia municipale

La guardia civile spagnola rivela he ci sono degli elementi che fanno in modo che un automobilista venga fermato per un controllo. Se nelle ore serali indossa un paio di occhiali da sole e un berretto, è semplice comprendere che c’è qualcosa che non va. Occorre poi considerare che indossare un berretto alla guida potrebbe essere comunque sanzionabile.

Accorgimenti questi che potrebbero essere applicati facilmente anche in Italia, quindi è opportuno prestare attenzione a quello che si indossa nel momento in cui ci si mette al volante, almeno per evitare di finire subito nei guai.