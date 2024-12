Cinghia di distribuzione, un burro cacao in tasca ti fa risparmiare 700€ | Ci vai avanti per altri 6 mesi

Se hai il burro cacao in tasca, puoi risparmiare fino a 700 euro. Ti serve per la cinghia di distribuzione, ti serve per andarci avanti 6 mesi.

Quando si rompe la cinghia di distribuzione, nostro caro automobilista che sei alla lettura, sai bene che sono dolori. Purtroppo si tratta di una di quelle rotture che preoccupano e non poco l’automobilista, innanzitutto per via dei possibili danni che possono derivare dalla sua rottura, in secondo luogo, per via della spesa ingente che bisognerà sostenere dal proprio meccanico di fiducia.

Eppure come può un semplice anello di gomma creare così tanti grattacapi? Purtroppo è realmente così e una sua rottura diventa un vero e proprio problema per chiunque la subisce.

La sua funzione è di vitale importanza per le automobili a motore termico, infatti il compito della cinghia di distribuzione è quello di coordinare il movimento dell’albero motore e dell’albero a camme, permettendo alle valvole di aprirsi e di chiudersi senza colpire i pistoni.

Gli esperti ci dicono che riservarle le dovute accortezze è veramente importante, ma sembra che anche un solo burrocacao può essere di grande aiuto.

In che modo prevenire le rotture

Nella vita di un’automobile, la cinghia di distribuzione deve essere cambiata ogni volta che si arriva a un certo chilometraggio. In genere esso viene specificato dal produttore stesso e si rivela essere veramente molto importante, per evitare, appunto, di avere problematiche anche molto gravi. Proprio per questo motivo se acquistiamo un’auto usata e sospettiamo che il chilometraggio possa essere truccato, è meglio evitare l’acquisto, perchè ci si potrebbe trovare, da lì a poco a dover intervenire con una spesa non di poco conto.

In genere si raccomanda di andare a sostituire la cinghia all’interno di un chilometraggio che dai 60 mila ai 120 chilometri a seconda dell’automobile e che comunque non superi i 5 anni dall’ultima volta che è stata sostituita. La riparazione della cinghia di distribuzione, ha in genere un costo, che si aggira intorno ai 700 euro.

Ma in che modo un burro cacao può essere di aiuto?

Sono diversi i fattori che possono influire sul consumo della cinghia di distribuzione, come, il modo di guidare, l’alternanza tra alte e basse temperature. Senza considerare che un’auto che viene guidata solo in città, accusa molto più l’usura, di una che invece, viene guidata con maggiore frequenza sulle strade a lunga percorrenza.

Avere un burro cacao sempre con se è veramente molto importante, in quanto con la cinghia in movimento è possibile procedere a lubrificare la cinghia, evitando che questa si danneggi prima. In questo modo puoi allungare la vita della cinghia e quindi evitare di dover spendere importanti cifre dal meccanico.