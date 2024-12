Catene da neve, quest’anno a Cortina sfoggia la nuova soluzione smart: per 15€ ecco le super ‘fascette’ di gomma

L’inverno è arrivato, è il momento di montare le catene da neve. La nuova soluzione smart costa soltanto 15€. E fa moda.

L’inverno sta arrivando. Gli appassionati del Trono di Spade sanno di cosa si sta parlando. Ora ne sono a conoscenza un po’ tutti. Il freddo, secco o umido, fastidioso o benedetto pensando a chi va a sciare, è sceso sull’Italia. Con tutto ciò che ne consegue.

Abiti pesanti, catene da neve. Quest’ultime obbligatorie (pneumatici invernali come alternative, dallo scorso 15 novembre, fino al 15 aprile. La normativa prevede anche la possibilità di montare le gomme da neve un mese prima, 15 ottobre, e di toglierle un mese dopo la fine dell’obbligo, ossia il 15 maggio.

Obbligo laddove richiesto. Oltre che per la sicurezza stradale anche per un discorso economico, visto che la sanzione applicata varia da un minimo di 41 euro a un massimo di 168 euro nei centri abitati, da 87 a 344 euro fuori dal centro urbano; in autostrada si parte da 80 euro fino ad arrivare a 318, con il rischio per tutti di un fermo del veicolo e fino a 3 punti patente.

Tutto questo, però, potrebbe sparire grazie all’arrivo della tecnologia: invenzioni che soddisfano tutte le normative, dispositivi che si installano in un amen. Così anche voi potrete dire: addio catene da neve, sia se andate a Cortina sia altrove.

Catene da neve, la soluzione smart è qui

Si chiama Zip Grip Go, è un dispositivo di trazione di emergenza per pneumatici da 18 euro, adatto a veicoli con pneumatici fino a 22 pollici di dimensione, ideato dall’inventore Mike Curry. Una trovata davvero interessante, che vale la pena provare se non fosse per un prezzo tutto sommato irrisorio.

È un’invenzione adatta per auto, SUV, furgoni e la maggior parte dei camion leggeri, si installa in un attimo, per attivarlo bastano davvero pochi secondi. Solo vantaggi rispetto alle classiche catene da neve, ingombranti e complicate per chi non è avvezzo.

Sembrano le classiche fascette

Progettato con l’obiettivo di aiutare le persone in situazioni di emergenza, come quando si guida nella neve o nel fango, Zip Grip Go è un dispositivo che ricorda le classiche fascette utilizzate per trattenere gli oggetti.

Sono una sorta di cinturini arancioni con bottoni di trazione, con un design a doppia fila sui lati e che hanno un meccanismo di chiusura che permette di bloccarli. Anche se la sua caratteristica principale è il processo di installazione: richiede solo pochi secondi.