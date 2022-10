“Congratulazioni per l’ottavo titolo”: il tweet che sconvolge tutti

Sono in bilico tutte le certezze dei tifosi della regina del Motorsport

Con la fuga di notizie iniziata nel weekend del GP di Singapore, la questione sul Budget Cap era stata oggetto di infinite speculazioni; soprattutto in quanto va a riaprire la contesa al titolo mondiale dello scorso anno fra Verstappen e Hamilton. Lo scorso lunedì è poi arrivata la conferma da parte della FIA. Il team Red Bull è stato accusato di una “violazione minore” del tetto massimo di spese concesso a ogni scuderia, che ammonta a 145 milioni di dollari. Violazione, dunque, che rimane entro il 5% della somma totale.

Tra il ritardo di quasi un anno nel valutare la gestione economica dei team, oltre alle incertezze su quali saranno le sanzioni inflitte alla scuderia austriaca, questo è l’ennesimo scivolone della FIA. Che va ad aggiungersi alla serie di discutibili decisioni prese lo scorso anno. Decisioni che, a prescindere dall’enorme talento del pilota, hanno portato Max Verstappen a conquistare il suo primo titolo mondiale in modo discusso. La situazione si complica ulteriormente, se consideriamo che l’olandese è diventato Campione del Mondo per la seconda volta soltanto il giorno prima dell’emanazione del comunicato.

BUDGET CAP: IL TITOLO VA ASSEGNATO A HAMILTON?

Alle delusioni e alle lamentele di tutti i tifosi, che vedono messo in dubbio l’intero sistema della Formula 1, si è unita anche Rich Energy. Che in quanto produttrice di bevande energetiche, è stata sempre in competizione con Red Bull. Competizione che la società britannica ha cercato di portare anche in pista. Diversi infatti sono stati i loro tentativi di entrare nel Circus, tra cui con una sponsorizzazione alla scuderia Haas nel 2019, terminata però prima del tempo.

L’account Twitter dell’azienda, il 10 ottobre – giorno dell’uscita del comunicato FIA – ha pubblicato quindi un tweet parecchio polemico. Si legge infatti, in relazione all’infrazione della Red Bull: “Una decisione semplice per la FIA adesso. E’ imperativo che l’integrità del grande sport della Formula 1 sia mantenuta. Congratulazioni Lewis Hamilton e Mercedes AMG per il meritatissimo titolo mondiale nel 2021“. Insomma, una diatriba che sta sconvolgendo tutto il mondo della Formula 1. Anche i suoi personaggi meno coinvolti.