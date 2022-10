GP Giappone, Max Verstappen è Campione del Mondo!

Una comunicazione arrivata soltanto a fine gara a seguito di una penalità lo conferma: il pilota olandese vince il suo secondo titolo iridato

Inarrivabile Max Verstappen sul tracciato bagnato di Suzuka, che si conferma due volte Campione del Mondo. Ha condotto una gara straordinaria fin dall’inizio, mantenendo un ritmo incessante e chiudendo a ben 27 secondi dal secondo classificato. Una penalità di 5 secondi, arrivata per Charles Leclerc proprio durante le interviste post-gara, conferma con la sorpresa del pilota stesso la conquista del secondo titolo mondiale.

COME HA FATTO VERSTAPPEN A ESSERE CAMPIONE DEL MONDO A SUZUKA?

Il dubbio amletico che ha tormentato non solo tutti i tifosi, ma anche gli stessi piloti, riguardava la nuova regola introdotta dopo il Gran Premio del Belgio del 2021. Che prevede l’assegnazione di un punteggio dimezzato se non viene percorso almeno il 75% della distanza della gara. Perché dunque a Verstappen sono stati assegnati 25 punti? Questo perché i punti dimezzati, secondo l’articolo 6.5 del regolamento sportivo, vengono assegnati soltanto nel momento in cui l’evento sportivo viene sospeso e non più ripreso.

Poiché invece è stato possibile disputare il GP del Giappone, il punteggio assegnato è stato quello pieno. Tuttavia, tra queste incomprensioni e l’incertezza del posizionamento di Charles Leclerc, nel momento in cui Verstappen viene intervistato non è neanche consapevole di aver vinto il titolo. “Sono molto contento che abbiamo potuto correre, pioveva piuttosto forte ed era difficile guidare all’inizio. Ma alla fine abbiamo corso un buon numero di giri e la vettura volava“. E aggiunge: “Sarebbe stato grandioso vincere qui, ma abbiamo un’opportunità per la prossima gara“.

Ma poi arriva la comunicazione: i 5 secondi di penalità dati a Charles Leclerc per aver tagliato il tracciato fanno scalare il monegasco in terza posizione. E allora è confermato: Max Verstappen è un due volte Campione del Mondo. “Cosa posso dire? Incredibile.” dice stupefatto. “E’ davvero molto speciale poterlo fare qui, davanti a tutto il team Honda e ai tifosi giapponesi”.

LE DICHIARAZIONI DOPO LA CELEBRAZIONE DEL PODIO

Al termine della celebrazione del podio, il Campione del Mondo 2022 viene intervistato nuovamente. Con un po’ più di lucidità, questa volta Verstappen dichiara: “E’ pazzesco, provo emozioni davvero contrastanti. Guardandomi indietro, abbiamo avuto un’annata davvero incredibile questa stagione. Una cosa che mai avrei potuto immaginare. Sono davvero molto grato a tutto il team, per aver avuto una monoposto così di successo. Bisogna anche parlare del lavoro fatto insieme alla Honda, migliorando sempre di più di anno in anno“.

Verstappen ripercorre la stagione che Red Bull ha avuto finora, una stagione perfetta sotto ogni punto di vista: “Credo che il primo titolo sia sempre più emozionante. Ma il secondo è ancora più bello,” dice infatti, “per il modo in cui abbiamo affrontato questa stagione. Le doppiette, le vittorie… Siamo anche in testa al Campionato Costruttori. Non sono annate che capitano molto spesso“.