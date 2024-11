Come può una lettiera per gatti aiutarti a schivare una multa di 170€ | Tienila sempre a bordo

Può il tuo gatto aiutarti a evitare di prendere una multa di quasi 200 euro? Certamente il gatto no, ma averlo in casa in qualche modo sì

L’arrivo dell’autunno e l’abbassamento delle temperature, o meglio gli sbalzi di temperatura tra le ore più calde della giornata e quelle meno calde, e soprattutto la differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno della macchina, stanno provocando un fenomeno abbastanza fastidioso per gli automobilisti.

Parliamo dell’odiosa condensa che si forma sul parabrezza quando la temperatura interna ed esterna dell’automobile sono molto differenti e che toglie visibilità al guidatore. E che può far rischiare una multa fino a 170 eur0 a chi non si mette in regola.

Ovviamente ci sono delle procedure che possono aiutare a togliere il vapore acqueo dal parabrezza e quindi di ripristinare la corretta visibilità e, di conseguenza, evitare che gli automobilisti si trovino in condizioni di scarsa sicurezza mentre si recano da un posto all’altro.

Una di queste, come si sa, è l’accensione del riscaldamento per sbrinare il parabrezza, ma questa pratica si può rivelare piuttosto lenta, soprattutto se l’appannamento del vetro è molto importante. Per fortuna c’è un metodo più empirico ma molto efficace che può evitare che il vetro si appanni in presenza di uno sbalzo termico.

Sabbietta e calzino, non serve altro

Incredibile ma vero, il metodo infallibile per evitare che il parabrezza di appanni con gli sbalzi di temperatura esiste. E non ha bisogno di altro che di due calzini, ed un po’ di sabbietta che normalmente si utilizza per la lettiera del proprio gatto.

Sembra infatti che questa sabbia possieda delle caratteristiche tali da farle assorbire l’umidità che si crea nell’abitacolo e quindi dia al vetro la possibilità di rimanere sempre limpido e quindi di fornire una visibilità continua al guidatore attraverso il parabrezza della propria auto.

Come creare il miracoloso “device” anti condensa

Per creare il nostro amuleto anti condensa bisogna munirsi di un paio di calzini e di abbastanza sabbietta per la lettiera dei gatti da riempire quasi fino all’orlo uno dei due calzini. Il primo calzino infatti va riempito di sabbietta quasi fino al bordo superiore, lasciando libera solo una piccola porzione di calzino necessaria a fare un nodo per evitare la fuoriuscita della sabbia.

L’altro calzino va poi utilizzato per fissare ancora meglio la chiusura del primo calzino in modo che non fuoriesca nemmeno un granello di sabbia e soprattutto che si conservi il potere assorbente della sabbia. Per far sì che funzioni, è necessario posizionare il calzino sul parabrezza e di certo non ci sarà mai più il problema della condensa sul parabrezza.