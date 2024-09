Ferrari accusata di essere “miope”riguardo Newey

Ferrari doveva prestare più ascolto a Newey

Il campione del mondo di F1 del 1992, Nigel Mansell, ritiene che la Ferrari sia stata “miope” nel suo tentativo di conquistare Adrian Newey.

La scorsa settimana, Adrian Newey è stato presentato come nuovo managing technical partner di Aston Martin.

Newey supervisionerà il team tecnico dell’Aston Martin dal 2025, mentre Lawrence Stroll punterà a portare la squadra di Silverstone alla vittoria del titolo nel prossimo futuro.

Quando a Miami venne annunciato l’addio di Newey alla Red Bull, si pensava che la Ferrari fosse la favorita per ingaggiarlo.

Tuttavia, si ritiene che la Ferrari non fosse disposta ad adeguarsi all’offerta fatta da Aston Martin, rifiutandosi di essere coinvolta in una “guerra di offerte”

Mansell, che ha guidato per la Ferrari tra il 1989 e il 1990, ritiene che sia stata un’occasione persa per la scuderia italiana.

Mansell ha dichiarato: “Non appena ho sentito che la Ferrari si è tirata indietro di fronte alla possibile busta paga che Adrian voleva. Ho pensato che fosse una visione miope da parte loro”.

“Hanno perso un’opportunità perché chiunque ottenga Adrian Newey è quasi certo di avere un paio di anni fantastici. E penso che Aston Martin abbia fatto qualcosa di molto speciale nell’assicurarsi i suoi servizi. E voglio dire, sarò affascinato nel vedere, insieme a tutti gli appassionati di sport in giro per il mondo, quanto velocemente questa cosa verrà alla ribalta.”

La scelta perfetta di Aston

Mansell è convinto che il passaggio di Newey all’Aston Martin gli darà “un po’ più di energia”. Potrebbe “fare qualcosa di molto speciale” quando si unirà all’azienda l’anno prossimo.

“Penso che le persone abbiano sottovalutato anche il fatto che Adrian non è stato del tutto felice negli ultimi anni con la Red Bull e che ha fatto un lavoro fantastico. Ora che è nel Regno Unito e lavora con l’Aston Martin, penso che Adrian troverà un po’ più di energia e una direzione più precisa”, ha aggiunto.

“E se si sente a suo agio, cosa che sono sicuro faccia con Aston Martin, penso che tenga d’occhio questo spazio. Penso che potrebbe fare qualcosa di molto speciale.”