Codice della strada, multe in arrivo per chi da un passaggio: adesso è illegale accompagnare le persone

Sono previste multe molto salate per coloro che danno un passaggio, accompagnare persone è illegale. Ecco a cosa fare attenzione.

In Italia le regole della strada sono cambiata in maniera definitiva e dal 14 dicembre scorso gli automobilisti hanno imparato a fare i conti con il nuovo codice della strada. Cosa è successo in queste settimane? Che sono aumentate in maniera considerevole le sanzioni, grazie anche alla presenza di un gran numero di posti di blocco sul territorio italiano.

Numerosi comportamenti su cui il Codice della Strada è intervenuto, tra cui l’utilizzo dei dispositivi mobile alla guida, ma anche le cinture di sicurezza e molto altro ancora.

Alcune delle sanzioni previste, su cui forse, in pochi hanno posto attenzione nel corso di questi mesi, potrebbe però, sancire la possibilità di ricevere sanzioni anche piuttosto salate. Sono ad esempio cambiate, le regole per quello che riguarda i passaggi in macchina. Avere dei passeggeri potrebbe costare veramente caro.

Insomma, addio gentilezza per sempre?

Codice della strada: chiedere un passaggio ti mette nei guai

Anche se il codice della strada è stato modificato, la regola in questione affonda le radici molto lontano nel tempo. Erano gli anni ’90 quando non era di certo raro vedere qualcuno in strada che chiedeva un passaggio. Insomma, il classico autostop che nel tempo è diventato anche qualcosa di iconico nei film di quell’epoca. Oggi, probabilmente anche per la carenza di fiducia nei confronti del prossimo, si evita di fare autostop, ma quello che forse non è noto è che si tratta di una pratica che è vietata dalla legge.

Una regolamentazione che a dispetto di quello che si pensa, vale tanto in Italia quanto all’Estero e questo dovrebbe chiarire quanto sia importante conoscere le regole, per evitare di essere sanzionati anche piuttosto duramente. Informarsi, quando si viaggia è veramente alla base della civile convivenza.

La regola a cui attenersi per non avere guai

L’autostop nel nostro paese è, in linea di massima consentito, ma questo non vale su specifiche strade, ovvero le autostrade. Quindi nel caso in cui si viaggi su percorsi a pagamento, ovvero du strade extraurbane, allora non è possibile fare autostop. In tali luoghi è espressamente vietato fare autostop, chiedere passaggi e concedere. A regolare tutto questo ci pensa il Codice della Strada all’art. 175 che indica come la sanzione prevista sia per un valore che va dai 42 ero ai 173 euro.

Invece è concesso chiedere un passaggio sulle altre strade, come quelle secondarie, come indicato anche dalla Corte di Cassazione.