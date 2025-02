“Scontro frontale con un autobus”, Antonella Clerici e l’incidente mortale prima di arrivare in trasmissione: si è persa…

Cosa vuol dire che Antonella Clerici ha rischiato uno scontro frontale prima di arrivare in trasmissione? Facciamo chiarezza.

Antonella Clerici non ha bisogno di presentazioni in quanto è una delle conduttrici più amate e seguite di sempre di mamma Rai. Con il suo, È sempre mezzogiorno, allieta tutti i pranzi dei suoi amati follower, i quali non si perdono neanche una puntata.

Per non parlare delle sere in cui fa compagnia al grande pubblico con The Voice, insomma, Antonellina è diventata una presenza fissa nelle case degli italiani. Oltre che alla sua vita lavorativa, di lei si parla anche della sua vita privata, in quanto tutti quanti vorremmo vivere nella sua casa nei boschi, come la chiama lei, durante i momenti “no” della giornata.

La Clerici è talmente tanto amata che le sue parole echeggiano ancora nella mente dei fan. Cosa vuol dire che aveva rischiato un incidente frontale mentre andava in trasmissione? Ecco che cosa aveva rivelato.

Antonella Clerici e la sua partecipazione a Sanremo

Prima di parlare di quel fatto terribile che aveva scioccato Antonella Clerici e anche i suoi fan, volevamo ricordarvi che l’11 febbraio la nota conduttrice sarà al fianco di Carlo Conti in veste di co-conduttrice, insieme a Gerry Scotti, al Festival di Sanremo 2025. Antonellina non ha potuto rifiutare l’invito del conduttore dall’abbronzatura impeccabile il quale con una chiamata le ha chiesto: “Quando Carlo mi ha chiamato, mi ha detto: Anto, devi dirmi di sì. Ho riso e ho risposto: ti dico di sì sulla fiducia. Sarà una serata tra amici, io, Carlo e Gerry: manca Fabrizio Frizzi, ci siamo commossi nel ricordarlo, perché è sempre tra noi…”.

La Clerici non è una novellina sul palco dell’Ariston, in quanto l’abbiamo già vista anche in passato. In merito a questa edizione ha detto: “Vivo un momento di assoluta serenità dal punto di vista personale, sono tranquilla e appagata. Anche stavolta spero di portare sul palco un po’ di autoironia…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

La rivelazione di Antonella su quell’incidente

Antonella Clerici è talmente tanto amata, che i fan non possono neanche immaginare che sul palinsesto Rai il suo nome non appaia più. In merito proprio a questo affetto, capita spesso che qualche follower riporti a galla quel terribile momento vissuto da Antonellina diversi anni fa, quando ha rischiato la vita.

Vi riportiamo le parole che aveva rivelato ai tempi de, La Prova del Cuoco, lette sul Leggo: “Stamattina mentre venivo qui ho rischiato uno scontro frontale con un autobus. Ero ad un incrocio e mi sono accorta all’improvviso che se avessi cambiato corsia un autobus che sopraggiungeva proprio in quel momento, mi avrebbe travolta. Mi sono immediatamente lanciata su una stradina secondaria per evitare l’incidente, ma mi sono persa…”, alla fine è arrivata in trasmissione e con il solito ottimismo che la contraddistingue ha continuato a lavorare. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Sapevate di questa storia?