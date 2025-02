Alcoltest, adesso è legale rifiutarsi di farlo: ti basta fare questa visita medica e la Polizia non può dirti niente

Se le forze dell’ordine ti vogliono sottoporre all’alcoltest, sappi che ora ti puoi rifiutare, grazie semplicemente a una visita medica.

Il tema dell’alcoltest negli ultimi anni e soprattutto con la rivoluzione del codice della strada, è stato di grandissimo interesse. A riguardo della guida in stato d’ebrezza la legge è da sempre chiara e le forze dell’ordine sono pronte a vigilare utilizzando il classico alcoltest.

Molti sono d’accordo nel dire che rifiutare l’alcoltest è un reato e che può essere sanzionato in maniera piuttosto severa, a tal punto da equiparala a un tasso alcolemico superiore all’1,5 grammi per litro di sangue.

Ma gli sviluppi giuridici sembrano avere cambiato le carte in tavola e ci sarebbero delle nuove letture per quello che riguarda le interpretazioni delle regole a riguardo.

Le nuove regole ci dicono che in alcuni specifici casi ci si può rifiutare di sottoporsi all’alcoltest, ma occorre mostrare uno specifico certificato medico. Ecco quindi cosa occorre sapere a riguardo.

Quali sono le sanzioni per chi rifiuta l’alcoltest?

Iniziamo però dal principio e soffermiamoci sull’articolo 186 del Codice della Strada, il quale ci dice che rifiutare l’alcoltest si traduce in un vero e proprio reato e quindi in grado di essere causa di sanzioni piuttosto severe. Le pene che sono previste nel caso in cui ci si rifiuti vanno dai 1500 euro fino ai 6000 euro, un importo notevole, considerando la motivazione per cui viene elevata la sanzione. Inoltre si prevede: arresto da 6 mesi all’anno, sospensione della patente fino a 2 anni, con la possibilità di raddoppio e confisca del veicolo.

Ma se il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, avviene in caso di incidente stradale, allora la sospensione della patente può arrivare fino a 4 anni, oltre a sanzioni molto più elevate.

Quali sono le eccezioni che permettono di evitare l’alcoltest?

La linea generale seguita dalla normativa è che sottoporsi all’alcoltest è obbligatorio, ma ci sono alcune circostanze in cui è possibile rifiutarsi e quindi evitare il test, senza alcuna sanzione. A dircelo la sentenza n. 4881/17 del tribunale di Milano che ha chiarito la legittimità del rifiuto all’alcoltest. Secondo la giurisprudenza nel caso in cui si soffra di diabete, bronchite cronica e asma provvedere all’alcoltest sarebbe difficile, quindi il conducente deve avere con se un certificato medico che sia in grado di provare la problematica.

Altrettanto preoccupanti sono gli stati di ansia severa o attacchi di panico, che possono influenzare la capacità di soffiare nell’etilometro in modo adeguato. Occorre in questo caso, provare che l’impossibilità di procedere con il test è dovuta da impossibilità oggettiva. Una possibilità concreta di sottoporsi al test, ma occorre il certificato redatto da un medico.