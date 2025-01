Codice della strada, l’applicazione dell’art. 74 è micidiale: ammenda di 2.500€ per le auto che non hanno questo adesivo

Applicazione dell’art 74 costa ben 2500 euro di multa all’automobilista. Attenzione alla presenza dell’adesivo killer.

Il codice della strada nasconde molte più insidie di quello che si possa credere. Sono moltissime le regole da seguire e soprattutto non conoscerle potrebbe essere causa di multe veramente molto salate.

L’art 74 potrebbe essere forse sconosciuto a una gran parte degli automobilisti, ma notizie di cronaca ci dicono che in effetti esso, se non rispettato costa una sanzione di ben 2500 euro. Tutto questo assume ancora più importanza alla luce delle modifiche che in queste settimane si sono avute e che interessano tutti gli automobilisti.

Le modifiche apportate sono state ritenute indispensabili per migliorare la sicurezza su tutte le strade italiane, ma allo stesso tempo, la loro introduzione ha fatto in modo che si intensificassero i controlli in strada, motivo per cui è salito il numero di multe e provvedimenti che hanno colpito gli automobilisti.

Ma cerchiamo di comprendere quale adesivo mette a rischio il portafoglio degli automobilisti.

Codice della strada e i dettagli a cui prestare attenzione

Quando si parla di Codice della Strada spesso si crede che le regole riguardino solo alcuni comportamenti estremamente pericolosi, come: l’utilizzo dello smartphone alla guida, il mancato uso delle cinture di sicurezza, ma anche la guida in stato d’ebrezza e l’eccesso di velocità. Ma la realtà non è esattamente questa, infatti sono moltissimi gli aspetti che le regole del Codice della Strada toccano. Durante un controllo da parte delle forze dell’ordine, essi sono chiamati a verificare alcuni elementi importanti della vettura, tra cui la regolarità di parti come i pneumatici e degli adesivi presenti sulla carrozzeria.

Tutto questo potrebbe sembrare di poco conto, ma non lo è affatto, infatti controllare gli elementi di ogni vettura rientra tra quelle che sono le regole per una maggiore sicurezza e soprattutto per la difesa della collettività.

L’adesivo che ti costa caro

Questo è l’elemento che se non presente sulla vettura potrebbe costare 2500 euro di multa, come previsto dall’art. 74 del Codice della Strada. Si tratta della targhetta identificativa dell’automobile e se non si presta attenzione alla sua presenza di rischia veramente grosso.

Molti gli elementi che su di essa sono riportati, in genere è presente all’interno di una delle portiere della macchina, in particolare quella del lato guidatore, prestare attenzione alla sua presenza diventa veramente molto importante soprattutto al momento del controllo. Quindi si chiede, soprattutto quando si acquista una vettura usata, di controllare la sua effettiva presenza.