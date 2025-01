Batteria usata, non lasciarla mai più all’elettrauto | In questi anni ti sei fatto fregare un mare di quattrini

Da questo momento in poi, non lascerai più la batteria della tua automobile dall’elettrauto, in questi anni hai perso un sacco di soldi.

Ogni automobile ha delle parti che devono essere cambiate nel corso del suo utilizzo, perchè non pensate per durare per sempre. Uno degli elementi che si dovranno periodicamente sostituire è la batteria dell’automobile.

Essa è un elemento indispensabile, che viene utilizzato per accumulare energia elettrica per l’avviamento della vettura stessa. Gli esperti ci dicono che le batterie durano i media 5 anni, trascorsi i quali dovrebbero essere sostituite. Ovviamente discorso a parte meriterebbero le batterie delle moderne automobili elettriche che sono completamente differente e con una durata molto più lunga.

Smaltire le proprie batterie non è semplice e in genere si finisce per lasciarle dal proprio elettrauto, ma ci sarebbe un modo molto più conveniente.

Un segreto che in pochissimi conoscono e che potrebbe fruttare anche decine di euro.

I segnali di una batteria da sostituire

Quando la batteria inizia a perdere la sua potenza, lancia dei segnali che sono in genere inequivocabili. Innanzitutto occorre sottolineare come le moderne automobili sono in grado di segnalare all’automobilista le problematiche che presenta una batteria ormai usurata. Viene quindi indicato di procedere con la sostituzione per evitare di rimanere a piedi. Quando la batteria della vettura inizia a essere scarica, in genere essa fatica ad accendersi al mattino e questo è il primo campanello d’allarme, che precede la mancata accensione della macchina nel caso in cui la batteria non sia recuperabile.

Ovviamente oltre alla normale usura a cui le batterie vanno incontro, ci sono casi in cui, un errore potrebbe completamente scaricarla. Si tratta dei casi in cui si lascino accese le luci o l’autoradio con la vettura spenta, in quel caso, il disastro sarà inevitabile.

Cosa fare con le batterie esaurite

Considerando gli elementi che sono presenti all’interno delle batterie, esse hanno un potere di riciclo veramente importante. Piombo, litio, rame e nichel sono in grado di dare valore alla batteria anche quando è esaurita. Per questo motivo, portandola in centri specializzati si potrà addirittura essere pagati per la batteria che si consegna all’addetto al ritiro.

Ovviamente non può certo riutilizzare la batteria per un’altra vettura, ma sarà utile per procedere con il riciclo delle sue parti. L’importo che è possibile guadagnare va dai 5 euro fino ai 15 per le batterie con amperaggio maggiore. Da questo momento non le lascerai più all’elettrauto.