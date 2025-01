Sistemi di ritenuta bambini: “Io non farei mai sedere mio figlio nel seggiolino in questo modo | Il pediatra è categorico, “lo ammazzi”

Il pediatra mette in guardia i genitori, i bambini non devono mai sedersi sul seggiolino auto in questo modo, rischiano molto.

Quando si viaggia in auto la sicurezza deve essere al primo posto, a maggior ragione nel caso in cui si portino all’interno dell’abitacolo dei bambini. In effetti viaggiare con i piccoli non è esattamente semplice, a volte il viaggio diventa complicato.

Per un bambino restare in auto ore e ore potrebbe non essere semplice. I genitori potrebbero vivere come un vero e proprio incubo lo spostarsi con i figli, ma nonostante ciò, i possibili loro capricci non dovrebbero di certo spingere a non prestare attenzione alla sicurezza.

Sulle strade italiane e non solo vige l’obbligo di far viaggiare i piccoli seduti sui seggiolini auto e fino a una certa età devono essere dotati anche dei dispositivi antiabbandono, per evitare le tragedia di cui, a volte, le cronache si sono riempite.

Ma queste non sono le sole accortezze che si deve avere.

Bambini in auto: un viaggio a misura di bambino

Quando si decide di mettersi in viaggio con i bambini, occorre avere alcune semplici accortezze, che possano rendere il trasporto in auto molto più piacevole. La prima delle regole da applicare è quella di fermarsi almeno ogni 2 ore, al fine di rendere il percorso molto più piacevole e meno insidioso. Il bambino può scendere dal seggiolino e rilassarsi, per poi continuare il viaggio in maniera piuttosto tranquilla. Il piccolo deve essere sempre ben idratato e quando viene seduto sul suo seggiolino, occorre provvedere a togliergli il giubbotto nei mesi invernali; nel caso in cui vi fosse un incidente, indossare tale capo potrebbe rivelarsi oltremodo pericoloso per il piccolo, si chiede quindi, massima attenzione.

Infine attenzione a ciò che i piccoli hanno in mano, se si tratta di un oggetto morbido come un peluche, allora nessun problema, diverso il discorso se si tratta invece di un tablet o un libro, potrebbero farsi male.

Un particolare che non ti può sfuggire

Ma tra le regole più importanti da applicare in auto ce n’è una su cui occorre prestare attenzione. Il neonato, almeno fino a 15 mesi di età deve viaggiare seduto sul seggiolino auto, ma nel senso opposto al senso di marcia. Questo è un elemento che lo mette al sicuro in caso di incidente.

Le ossa dei piccoli non sono ancora robuste come quelle dell’adulto, un impatto mentre è fronte strada potrebbe creare danni alla colonna, al collo e al bacino. Viaggiare contro senso di marcia protegge da eventuali fratture e rende il viaggio meno pericoloso. Successivamente il posto migliore è quello centrale fronte, sul sedile posteriore, in modo tale che possa vedere la strada.