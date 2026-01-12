Clear dice la sua sulla prima stagione di Hamilton in Ferrari

Jock Clear commenta l’andamento della stagione di Hamilton alla Ferrari

Archiviato il periodo di grande successo con le Frecce d’Argento, Lewis Hamilton ha intrapreso un nuovo percorso con la scuderia di Maranello. Il primo anno con la Rossa è stato piena di sfide e il sette volte campione del mondo l’ha concluso senza salire sul podio. Prima volta nella sua carriera. D’altronde è stato lo stesso pilota a ribadire più volte quanto, quello appena trascorso, sia stato tra gli anni più difficili che lui abbia mai dovuto affrontare. E dopo aver assistito alla prima stagione di Hamilton in Ferrari, Jock Clear ha voluto dire la sua.

Clear, che conosce e ha lavorato con Hamilton dai tempi della Mercedes, ha tenuto a sottolineare quanto fosse irrealistico aspettarsi che il 41enne riuscisse a integrarsi tempestivamente con il suo nuovo ambiente. “Non succede dall’oggi al domani e l’ho detto a diverse persone (a metà) stagione. So che Lewis ha avuto molta difficoltà lo scorso anno. La sfida era davvero difficile. E’ rassicurante ricordare alla gente quanto sia difficile la Formula 1. Se Lewis fosse arrivato e avesse vinto subito l’ottavo campionato avrebbe, in qualche modo, sminuito il Circus” ha dichiarato Clear a CasinoHawks.

Il tempo è la chiave

L’ex ingegnere della Ferrari ha poi tenuto a sottolineare l’importanza del fattore “tempo”: “basta guardare Carlos alla Williams. Dopo cinque gare il pubblico diceva ‘Ma come? non doveva sovrastare Alex Albon?’. Guardate come ha concluso la stagione. Non è un qualcosa che accade da un giorno all’altro e penso che parte di questo disappunto sia dovuto dal fatto che Lewis lo sappia, ma ha solo bisogno di tempo.”

Hamilton è a caccia del suo ottavo titolo. La speranza è che l’aggiornamento del regolamento possa dare una spinta notevole al Campionato. “Lewis non si arrenderà solo perché il 2025 è stato difficile. Ne era consapevole e tornerà ancora più forte, lavorerà allo sviluppo e farà tutto il possibile per il progetto”, ha concluso l’ingegnere britannico.

Aurora Ricci