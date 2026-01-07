Hamilton e il riscatto in Ferrari: il messaggio social verso il futuro

Lewis Hamilton festeggia il giro 41 attorno al sole con un post sui social, pronto al riscatto con Ferrari nel 2026

“Un altro ritorno. Sono incredibilmente grata per questa pausa. È tempo di staccare la spina, ricaricare le batterie e ritrovare un po’ di pace interiore”. Così inizia il post di mercoledì 7 gennaio di Lewis Hamilton, felice sulla neve il giorno del suo compleanno. Dopo una stagione deludente senza alcun podio, un evento senza precedenti per lui, il pilota inglese ha espresso la sua gratitudine per questa pausa attraverso i social. L’esordio in rosso per Lewis ha lasciato l’amaro in bocca. Il britannico ha esposto principalmente problemi di strategia, ma soprattutto una SF-25 molto poco competitiva e piena di difetti, come affermato anche il suo compagno di scuderia, Leclerc. Hamilton cerca dunque il riscatto con la Ferrari per il 2026.

“Trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici, ricaricandomi con riposo e risate, è stato proprio ciò di cui avevo bisogno dopo un anno molto faticoso. In un mondo che va così veloce, dove siamo costantemente tirati in tante direzioni diverse, staccare davvero la spina è stata una sensazione incredibile“ continua su Instagram. “Sono consapevole che stiamo entrando nell’Anno del Cavallo e lasciandoci alle spalle l’Anno del Serpente. È ora il momento di cambiare. Iniziare nuove routine, lasciarsi alle spalle schemi indesiderati e lavorare sulla crescita“.

“Lasciate andare le cose che non vi servono. Questo può richiedere tempo, ci saranno cose di cui non potrete liberarvi immediatamente, ma si inizia con il primo passo. Anche se il mondo può sembrare un disastro, spero che tu rimanga concentrato sul vivere la vita al massimo. Sii te stesso e non dimenticare mai chi sei. L’ho imparato da molti di voi che me lo hanno detto nel 2025, e non lo dimenticherò mai più! Il vostro sostegno significa molto per me, e io sono qui anche per voi. Non siete mai soli. Prendiamo un giorno alla volta, un passo alla volta” termina il post.

Il compleanno di una leggenda, tra neve e riscossa

Oggi, 7 Gennaio, Sir Lewis compie 41 anni. Non è un compleanno come gli altri: il sette volte Campione del mondo si trova a un bivio cruciale della sua incredibile carriera. Per festeggiare, Lewis ha scelto il silenzio delle montagne e l’adrenalina dello snowboard, condividendo con i suoi follower scatti che lo ritraggono lontano dai circuiti. Hamilton è un’icona dei giorni moderni e l’unico, insieme alla leggenda Michael Schumacher, in grado di vincere 7 titoli mondiali.

Il 2025 per lui è stato un anno di delusione, ma la sua scelta di vestire il Rosso Ferrari è arrivata per continuare a vincere. Oggi festeggiamo l’uomo, ma da domani l’intero mondo dell’automobilismo tornerà a chiedersi: riuscirà Lewis a scrivere la pagina di storia più importante a Maranello? La sua storia ci insegna, che quando il gioco si fa duro, la sua presenza torna a farsi sentire.