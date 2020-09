Claire Williams, tra critiche e riconoscimento

Claire Williams, figlia di Sir Frank Williams, è orgogliosa del riconoscimento ricevuto nonostante le critiche

A partire dal GP d’Italia, a Monza, la famiglia Williams ha lasciato la Formula 1. Nonostante ciò, la scuderia è rimasta comunque in griglia, ma con proprietario diverso, la società di investimento Dorilton Capital. A Claire Williams, ora ex team principal della squadra, è stato chiesto in diverse occasioni di rimanere a capo della scuderia. Lei, però, non si sentiva più la persona giusta per guidare l’intero team, soprattutto ora che la famiglia non ne è più proprietaria.

Spesso bersagliata da feroci critiche, Claire è stata molto felice di ricevere anche un po’ di riconoscimento per il ruolo avuto nella squadra: “Sono rimasta piuttosto stupita, pensavo che la gente sarebbe stata contenta di vedermi andare via dal team. Per me, personalmente, è stato bello solo avere un po’ di riconoscimento. In particolare, è stato molto gradito riceverlo dalla mia squadra”.

Prosegue la Williams: “Quello che hanno fatto per me in quel fine settimana a Monza non lo dimenticherò mai. Farò tesoro di quei ricordi per il resto della mia vita. Sento che è il momento giusto per tutti noi di fare un passo indietro. Sicuramente, è il momento giusto per me. Ma sono davvero orgogliosa del ruolo che ho avuto, sono orgogliosa di essere sopravvissuta nonostante le continue critiche ed i fallimenti. Sono veramente orgogliosa di tutto ciò che la nostra famiglia ha fatto in Formula 1”.

LA STORICA WILLIAMS MERITA RICONOSCENZA

L’impatto della famiglia Williams nel Motorsport è stato notevole. Ed il suo addio, secondo Claire Williams, lo è stato molto di più: “Sapevo che l’addio della famiglia Williams avrebbe avuto un impatto, ma non mi ero resa conto nell’immediato di quanto grande e notevole sia stato il nostro contributo alla Formula 1”.

“Sono enormemente grata a tutti, perché quello della nostra famiglia è stato un viaggio straordinario che abbiamo intrapreso per quasi cinque decenni. Personalmente, sono molto orgogliosa e protettiva dell’eredità di mio padre -Sir Frank Williams- e volevo che le persone riconoscessero il suo contributo a questo sport. Alla fine, è stato proprio così. Non posso essere altro che fiera. La scuderia Williams ha dato davvero tanto alla Formula 1”, afferma la Williams per concludere.