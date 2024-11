Mayer: attacco diretto a FIA

Tim Mayer ha rivolto una serie di accuse contro il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem

Tim Mayer, commissario di gara licenziato della Formula 1, ha attaccato il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem con una serie di affermazioni.

Mayer, questa settimana è stato licenziato da Ben Sulayem e ha affermato che il presidente si è impegnato direttamente a far conoscere le sue opinioni all’interno dell’organizzazione.

A ogni gara viene assegnato un collegio di commissari, che rappresenta un organismo indipendente di funzionari incaricato di supervisionare la gara; tuttavia, Mayer afferma che Ben Sulayem ha espresso le sue opinioni non direttamente ai commissari, ma tramite il suo staff.

Mayer ha anche rivelato che la controversa decisione di punire i piloti che imprecano è stata presa anch’essa dal presidente della FIA.

Max Verstappen è stato punito con lavori socialmente utili per aver imprecato durante il GP di Singapore, mentre Charles Leclerc è stato multato di 10.000 euro, metà dei quali con sospensione della gara, per aver imprecato durante la gara in Messico.

Mayer ha dichiarato alla BBC Sport: “La sua opinione [di Ben Sulayem] secondo cui i piloti devono essere penalizzati per aver imprecato è solo la sua opinione e ciò che è successo da allora la riflette“.

Per Mayer si tratta di attacchi inutili da parte di Ben e FIA

Mayer ha aggiunto: “Ci sono volte in cui si è impegnato direttamente a far conoscere le sue opinioni. Non direttamente con gli steward, ma tramite il suo staff. Tecnicamente, il linguaggio scurrile è fuorilegge, quindi è ingiusto. Se sia ragionevole perseguire i conducenti per parolacce piuttosto blande è un’altra questione”.

“Per la maggior parte dei piloti, l’inglese è la seconda lingua. Un insulto è la prima parola che imparano in inglese. Ci sono altri modi per gestire questo genere di cose, a meno che il tuo desiderio non sia quello di flettere i muscoli”.

L’accusa di Mayer è estremamente grave dopo che Ben Sulayem è stato sottoposto a un’indagine interna sull’esito del Gran Premio dell’Arabia Saudita del 2023.

Un informatore ha affermato che Ben Sulayem sarebbe intervenuto per annullare una penalità post-gara inflitta a Fernando Alonso. Erano stati inflitti 10 secondi di penalità per aver apportato dei lavori alla sua vettura, mentre stava scontando una penalità di cinque secondi ricevuta in precedenza durante la gara.

Alonso, inizialmente era stato penalizzato per essersi trovato fuori posizione sulla griglia di partenza. Questo perchè si è visto toccare la macchina da un cric posteriore quando è rientrato per scontare la sanzione.

A marzo di quest’anno, un informatore ha affermato che Ben Sulayem aveva chiamato lo sceicco Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa. Questi, vicepresidente della FIA per lo sport nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa, gli aveva fatto sapere che secondo lui la penalità avrebbe dovuto essere ritirata. La penalità di 10 secondi è stata effettivamente annullata e ad Alonso è stato permesso di mantenere il terzo posto.

Dopo un esame da parte del suo stesso comitato, la FIA ha dichiarato che non c’erano prove a sostegno dell’accusa e Ben Sulayem è stato scagionato dal Comitato etico dell’organizzazione.

Licenziato tramite messaggio di testo dalla FIA

Mayer, che ha lavorato per l’organizzazione per 15 anni, ha dichiarato di aver appreso del suo licenziamento martedì tramite un messaggio di testo da uno degli assistenti di Ben Sulayem.

Ha affermato: “Non si può parlare bene della gestione della federazione”.

Parlando del motivo del suo licenziamento, Mayer ritiene che ciò sia dovuto al fatto che Ben Sulayem “si è offeso”. Questo, in seguito al ricorso presentato dai responsabili del Circuit of the Americas (COTA) in seguito all’invasione della pista da parte dei tifosi.

Mayer stava svolgendo il suo altro ruolo di organizzatore sportivo e aveva cercato di far riformulare la sanzione ufficiale per eliminare qualsiasi sospetto di negligenza da parte della COTA. È stato immediatamente radiato dal collegio dei commissari del Gran Premio del Brasile, prima di essere licenziato questa settimana, affermando che Ben Sulayem riteneva che l’appello fosse “un attacco personale”.

Mayer ha dichiarato: “La motivazione ufficiale è che hanno ritenuto che ci fosse un conflitto di interessi con la FIA. Avevo solo esercitato il diritto di revisione nel mio ruolo di organizzatore”.

“Ma non è per questo che sono stato licenziato”

“Essere un organizzatore è un ruolo che ho svolto, a beneficio della FIA, per oltre 12 anni. Non è una novità”.

“Nonostante la questione sia stata risolta in modo tranquillo e amichevole, lui è ancora arrabbiato e ha deciso di licenziarmi. Dopo 15 anni di volontariato come steward, un decennio di insegnamento ad altri steward e centinaia di ore di volontariato in altri ruoli, ho ricevuto un messaggio da uno dei suoi assistenti”.

Ha aggiunto: “Non c’era alcuna intenzione di provare a creare un problema con la FIA e continuerò a essere l’organizzatore sportivo dei tre Gran Premi degli Stati Uniti. Questo era un punto così marginale che è sconcertante che qualcuno possa offendersi così tanto”. Le sue dimissioni avvengono dopo che Janette Tan è stata inspiegabilmente rimossa dal suo ruolo di vicedirettore di gara della Formula 2.

Le partenze di Mayer e Tan si aggiungono alla lista delle abbandoni dell’organismo di governo della Formula 1

Anche l’ex direttore di gara della F1, Niels Wittich, e il responsabile della conformità della FIA, Paolo Basarri, hanno recentemente lasciato i loro incarichi. Nell’ultimo anno l’organizzazione ha perso il direttore sportivo Tim Nielsen, il direttore tecnico Tim Goss, il direttore generale Natalie Robyn, la responsabile della commissione per le donne Deborah Mayer, il segretario generale della mobilità Jacob Bangsgaard e il direttore delle comunicazioni Luke Skipper.

Mayer è allarmato dalla partenza di Tan, che avrebbe dovuto sostituire Rui Marques, che ha sostituito Wittich come direttore di gara della FIA.

Ciò significa che d’ora in poi Marques supervisionerà sia la Formula 1 che la Formula 2.

Mayer ha detto: “Lei [Tan] è l’incarnazione del tipo di persona che vogliamo che lavori per la FIA. La migliore della prossima generazione di direttori di gara. Non conosco le circostanze, ma si potrebbe pensare che lavorerebbero molto duramente per tenere qualcuno con il suo carattere.

“So quanto siano duri entrambi i lavori. Mi piace molto Rui, ma lo metterà sotto una pressione incredibile”.

“Non ci sono molti direttori di gara FIA di livello ‘platino’, che è la certificazione di livello più alto della FIA. Io sono uno di loro. Se fai bene il tuo lavoro, ti svegli ogni giorno con un’ulcera pensando a tutte le varie cose a cui devi pensare”.

“Non si stanno facendo alcun favore. Stanno letteralmente esaurendo le persone per fare quei lavori”.