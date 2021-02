GP Portogallo: via libera per sostituire l’evento del Vietnam

La Formula 1 ha dato il via libera al GP del Portogallo per sostituire la gara del Vietnam che avrebbe dovuto disputarsi il 2 Maggio

La decisione verrà comunicata ai team nella riunione di domani. Il Portogallo ha vissuto i momenti più critici della Pandemia a Gennaio. A causa di questa difficile situazione si vociferava che l’evento fosse a rischio. Tuttavia, da Autosport Portugal hanno assicurato che il GP del Portogallo ha ricevuto il via libera per sostituire l’evento che avrebbe dovuto disputarsi in Vietnam a Maggio. 24 ore dopo ciò è stato anche confermato dalla rivista britannica Autosport, che ha voluto togliere ogni dubbio a riguardo.

Nello specifico parla del fatto che il Circus abbia già dato il benestare all’Autodromo Internacional do Algarve per ospitare l’evento. La Formula 1 e gli organizzatori sono stati in contatto in queste settimane. Entrambi hanno concordato sul fatto che la gara si possa disputare. Il GP del Portogallo perciò ha ricevuto il via libera per sostituire e prendere il posto lasciato vuoto lasciato dal Vietnam. Quest’ultimo ha dovuto mettere da parte l’idea di ospitare una gara dopo l’arresto di una persona che faceva parte del team dell’organizzazione.

SE CI SARA’ LA GARA A PORTIMAO NON CI SARA’ IL DOPPIO EVENTO IN BAHRAIN

Il Circus dovrebbe informare i team di questa decisione domani durante la riunione della Commissione. Nonostante il via libera alla gara e il fatto che il Portogallo sia riuscito a far abbassare la curva dei contagi negli ultimi giorni, il Paese sta valutando la possibilità di mantenere le restrizioni fino a metà Marzo. Il fatto che il Portogallo possa detenere un gran premio non rende più necessario aprire la stagione con due gare in Bahrain. Questa era una delle alternative studiate dalla Formula 1 nel caso in cui fosse stato impossibile disputare la gara a Portimao.