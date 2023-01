Chi sono le donne responsabili delle strategie dei team di F1?

POTERE ALLE DONNE

Le due figure che ricoprono questi ruoli di tale importanza in Red Bull e in Mercedes sono due donne che si chiamano rispettivamente, Hannah Schmits che è il principale ingegnere strategico e Rosie Wait che è a capo della strategia. Entrambe le donne sono figure chiave nelle rispettive squadra e giocheranno un ruolo fondamentale nel determinare chi dei quattro piloti sarà campione del mondo.

CHI È HANNAH?

Chi sono e come conosciamo l’identità di queste donne? Il nome di Hannah Schmits è uscito alla ribalta a durante la parte centrale della stagione di Formula 1 2022, dopo l’incredibile rimonta dalla decima alla prima posizione di Max Verstappen nel Gran Premio d’Ungheria. Il 2022 tuttavia, non è stato il suo primo anno con la squadra. Hannah ha iniziato la sua carriera in Formula 1 con il team austrico dopo aver conseguito la laurea all’Università di Cambridge con un master in ingegneria meccanica.

È entrata in Red Bull lavorando come stagista prima di ricoprire il ruolo di modellazione e ingegnere di simulazione. Unendosi poi al team di strateghi nel 2011, aiutando Sebastian Vettel e la squadra a vincere tre campionati del mondo piloti e costruttori. Il suo volto è invece divenuto famoso in tutto il mondo nel 2019, quando è salita insieme a Max Verstappen sul podio del Gran Premio del Brasile, dopo aver indovinato il passaggio alle gomme soft in regime di safety car che ha permesso all’olandese di chiudere davanti Lewis Hamilton. Attualmente difatti, ricopre il ruolo di principale ingegnere strategico.

CHI È ROSIE WAIT?

Come la sua collega rivale, Rosie Wait ha studiato all’Università di Cambridge prima di iniziare la sua avventura in Formula 1 nel 2008, però con la McLaren nel ruolo di ingegnere dinamico dei veicoli. Ha poi trascorso tre anni con il team di Woking come ingegnere strategico e un altro anno con la Williams prima di approdare in Mercedes.

Da dicembre 2018, Rosie Wait è capo della strategia di gara della Mercedes, lavorando al fianco di James Vowles e conquistando con lui i due titoli mondiali di Lewis Hamilton e della Mercedes. Il suo nome è ricordato soprattutto per il ruolo fondamentale ricoperto nella vittoria di Lewis Hamilton su Max Verstappen nel GP d’Ungheria del 2019. Infine, con il trasferimento di James Vowles in Williams le responsabilità di Rosie nel 2023 saranno sicuramente maggiori.