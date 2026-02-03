Chi sono i 5 piloti a rischio nel 2026?

Sono 5 i piloti che sembrano avere un futuro incerto: Lawson, Colapinto, Bottas, Hamilton e Ocon. Il mercato piloti è aperto e, talvolta, la mancanza di costanza o risultati non eccellenti possono giocare a sfavore.

La situazione del mercato piloti: 5 i piloti a rischio

È aperto il mercato piloti per la stagione 2026 di F1: ci saranno vinti e vincitori. Solamente pochi piloti hanno già un sedile assicurato per l’anno seguente. Il futuro di altri piloti, invece, sembra essere a rischio. Tra questi, quello di Liam Lawson, Franco Colapinto, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton e Esteban Ocon.

Franz Tost, ex team principal di Toro Rosso e Alpha Tauri, ritiene che i piloti dovrebbero avere la possibilità di dimostrare il loro potenziale correndo almeno per tre stagioni, possibilmente per la medesima scuderia. La continuità con una scuderia è infatti un elemento fondamentale per valutare il talento di un pilota.

Liam Lawson

Il 2026 rappresenta per Lawson la sua quarta stagione in F1, ma l’aver avuto finora una carriera frammentata non ha giovato al pilota neozelandese: 5 le gare corse nel 2023 e 6 nel 2024, poi la promozione alla Red Bull all’inizio del 2025, durata però solo 2 gare, e, successivamente, il ritorno alla Racing Bulls. Qui, si è dovuto confrontare con una vettura con cui non aveva familiarità. È dunque la mancanza di continuità a giocare a suo sfavore.

Di conseguenza, stando alle idee di Tost, è molto improbabile aver visto il meglio di Lawson. D’altro canto, però, l’aver ottenuto a fine stagione risultati promettenti, simili−anzi quasi migliori− a quelli del compagno di squadra Isack Hadjar è un segnale incoraggiante. Quest’anno Lawson sarà il pilota senior e più esperto: infatti, nonostante la sua giovane età (23 anni), affiancherà il compagno Arvid Lindblad, giovane esordiente dallo spiccato talento.

Con un’intera pre-stagione alle spalle, Lawson dovrebbe avere la preparazione necessaria. Però, è anche vero che Racing Bulls è un trampolino di lancio per approdare in Red Bull. La sua sfida sarà quindi ottenere risultati eccellenti così da avere due alternative: convincere Red Bull oppure un altro team della griglia.

Franco Colapinto

Sebbene il suo accordo contrattuale sembra essere a lungo termine, Franco Colapinto potrebbe avere un futuro incerto con il team Alpine, complici anche le sue prestazioni altalenanti e la mancanza di continuità. Infatti, inizialmente ingaggiato solo per 6 gare, ha poi affiancato Pierre Gasly fino alla fine della stagione 2025 per essere riconfermato nel 2026.

Flavio Briatore, consulente esecutivo della scuderia, si è mostrato scettico nei confronti del pilota argentino: “Quest’anno abbiamo una vettura tutta nuova e ci servono due piloti. Franco dovrà dunque dimostrare di essere all’altezza e ottenere risultati migliori della scorsa stagione, altrimenti il suo futuro sarà a rischio“. Ha continuato: “È importante che dimostri da subito il suo talento, cercando di eguagliare gli ottimi risultati del compagno di squadra, il cui contratto è stato rinnovato fino al 2028″. Colapinto dovrà anche stare attento a Alex Dunne, ex pilota junior della McLaren, che sembra essere in trattiva con Alpine.

I 5 piloti a rischio: Valtteri Bottas

Il futuro di Valtteri Bottas non dipenderà tanto da lui, che ha dimostrato negli anni passati il suo talento e la sua costanza, quanto piuttosto da un altro possibile candidato, come Colton Herta, affermato contendente al titolo in Indy Car. Quest’ultimo ha infatti recentemente abbandonato la serie Indy tornando in F2 nella speranza di giungere in F1. Peraltro, con Herta la scuderia statunitense potrebbe avere nel suo team un talento locale.

L’interesse di Cadillac sarà quindi far ottenere a Herta i 40 punti di Super Licenza necessari per giungere in F1. Inoltre, un altro fattore che mette a rischio il futuro di Bottas sono gli sponsor, essenziali per tutte le squadre di F1. Mentre il compagno di Bottas, Sergio Perez, ne ha parecchi, il finlandese no. Proprio questo elemento potrebbe giocargli un brutto tiro.

Lewis Hamilton

Il pilota inglese ha dichiarato di avere un contratto piuttosto lungo con la Ferrari. Però, se dovesse ottenere dei risultati deludenti come nella scorsa stagione, potrebbe non vedersi riconfermato il posto. La scuderia italiana, infatti, ha più volte dimostrato di non aver paura di lasciare andare campioni: è stato il caso di Alain Prost, licenziato dopo aver rilasciato alla stampa dichiarazioni poco lusinghiere sulla monoposto del 1991.

Stessa sorte subirono Kimi Raikkonen, nonostante la vittoria del campionato con la stessa Ferrari, sostituito prima con Fernando Alonso e poi con Charles Leclerc, e Sebastian Vettel che fu portato a lasciare la scuderia alla fine del 2020. Un possibile rivale di Hamilton potrebbe essere Ollie Bearman, giovane talento della Ferrari Driver Academy.

Lewis ha però sempre dimostrato nel corso della sua carriera di sapersi adattare alle varie monoposto e ottenere risultati eccellenti. A tal proposito, proprio la natura sovrasterzante della SF-26 potrebbe essere decisiva per il sette volte campione del mondo e far sì che non sia annoverato tra i piloti a rischio nel 2027.

Esteban Ocon

Il contratto di Esteban Ocon alla Haas si estende fino alla fine del 2026, anche se l’essere stato battuto nella passata stagione dall’esordiente compagno Ollie Bearman−seppure di soli tre punti− non gioca a suo favore. “Ciò che è davvero impressionante di Ollie è la sua capacità di guidare auto molto diverse tra loro”.

Queste le parole del team principal, Ayao Komatsu, ai media tra cui PlanetF1.com: “Esteban è l’opposto: vuole che l’auto abbia un certo stile e lo ha sempre preteso fin dal primo giorno. Infatti, è fantastico quando ha l’auto di cui è completamente soddisfatto e che si adatta al suo stile di guida. In caso contrario, invece, non riesce a ottenere il massimo dalla vettura a differenza di quanto fa Ollie“. Vedremo dunque che cosa accadrà nel mercato piloti e quali saranno i piloti davvero a rischio nel 2027.

Sara Venturelli