Barclays e Williams, un nuovo inizio per i due colossi inglesi

Barclays sbarca in Formula 1, come nuovo sponsor della Williams per la nuova stagione 2026. Barclays è una storica banca del Regno Unito, che entra a far parte del team di Grove come nuovo partner ufficiale, pronti ad affrontare insieme un nuovo anno di sfide in pista e non solo.

L’accordo, segna l’unione di due pilastri dell’industria britannica, proprio mentre la squadra si appresta ad affrontare una fase cruciale della sua storia sportiva.

Unione tra tradizione e innovazione

La partnership viene descritta dalla Williams come l’incontro tra “due icone britanniche“. Con oltre 325 anni di storia alle spalle, Barclays entra nel Circus al fianco di un team impegnato in un profondo processo di rinascita. Questo impegno, è volto a riportare la Williams stabilmente nelle posizioni di vertice della classifica del mondiale.

Sfide tecniche e nuovi obiettivi

L’annuncio arriva in un momento di grande attesa: il team è impegnato con i preparativi per il debutto della nuova vettura, la FW48, attesa in pista per i test di Barcellona la prossima settimana, dopo i ritardi avuti nelle ultime settimane. La collaborazione tra Williams e Barclays, coincide con l’introduzione di uno dei cambi regolamentari più radicali nella storia della Formula 1. Una sfida, che ha il sapore di una vera e propria opportunità di rilancio, per uno dei più gloriosi e storici team dello sport.

Visibilità e branding della nuova Barclays-Williams

Il logo di Barclays occuperà molta superficie, sul telaio della monoposto inglese: sarà inoltre presente su tutto l’abbigliamento tecnico della squadra. James Vowles, Team Principal della scuderia di Grove, ha espresso grande entusiasmo per l’operazione, sottolineando come questo investimento sia un forte segnale per le ambizioni del team.

“In vista di una delle più grandi rivoluzioni regolamentari nella storia della Formula 1, sfrutteremo le opportunità di questa nuova era insieme a Barclays, mantenendo il nostro impegno costante verso il successo nel lungo periodo.” ha dichiarato Wolves.

Articolo a cura di Edoardo Ludovico Sirotti Gaudenzi