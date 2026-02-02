Formula 1 2027: si apre il mercato piloti tra conferme e incognite

La Formula 1 si sa, corre veloce, e per un campionato che inizia, c’è n’è già un altro pronto a far discutere: tra speculazioni e conferme, si aprono gli scenari per il mercato piloti del 2027 e per possibili sconvolgimenti della griglia. Chi resterà e chi cambierà team?

Ci sono poche certezze e McLaren rientra in una di queste. Il team di Woking infatti, ha già confermato la sua line up per il 2027: il campione del mondo Lando Norris e l’australiano Oscar Piastri, continueranno a correre per la scuderia. Una conferma molto importante che svela la strategia, all’insegna della continuità, di una squadra reduce da un’annata vincente. Accanto a McLaren c’è la certezza di Max Verstappen in Red Bull. L’olandese ha infatti un contratto fino al 2028 ma sottoposto a clausole di performance che potrebbero consentire al quattro volte campione del mondo di lasciare la scuderia qualora la vettura non soddisfi i suoi standard. Resta in bilico il suo compagno di squadra Hadjar, confermato solo per una stagione. In Mercedes invece, sebbene manchino ancora dettagli ufficiali, è probabile che, visti i rendimenti positivi, George Russell e Kimi Antonelli verranno riconfermati.

Anche Williams conferma la sua line up con accordi pluriennali accanto a Cadillac e Pierre Gasly che resterà in Alpine fino al 2028. Anche Audi pare aver stipulato accordi pluriennali con i suoi piloti. Mentre Haas e Racing Bulls non hanno ancora reso noti i piani per il 2027. Incognita in casa Aston Martin con il contratto di Fernando Alonso in scadenza nel 2026 e la domanda sorge spontanea: lo spagnolo si ritirerà dalle corse?

Dubbi in casa Ferrari: qual è il futuro dei piloti della Rossa?

Il mercato piloti 2027 resta apertissimo e non senza clamorose incognite come quelle che riguardano i due piloti di Maranello e la loro collocazione nella prossima griglia. Charles Leclerc ha infatti firmato un contratto a lungo termine che lo legherebbe al cavallino rampante fino al 2029. Tuttavia, le prestazioni dell’ultimo anno non hanno soddisfatto le aspettative di un pilota giovane e talentuoso come il monegasco. Quest’ultimo, sebbene legato alla Ferrari da un profondo amore, alla luce delle performance future, potrebbe valutare un cambio di rotta.

Analoga incognita per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo infatti, nonostante i piani di un contratto pluriennale, è reduce dalla stagione più tragica della sua carriera. Se Ferrari non dovesse soddisfare le aspettative, gli scenari futuri potrebbero profondamente mutare. Dunque il 2026 sarà un importantissimo banco di prova, non solo per la Rossa, ma anche per tutti i piloti che non hanno ancora un sedile per la prossima stagione.

di Greta Verderosa