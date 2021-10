Chi ha rincuorato di più Lando Norris dopo Sochi?

PILOTI, RIVALI E AMICI. DOPO L’ERRORE DI SOCHI LANDO NORRIS HA POTUTO CONTARE SUL CONFORTO DI NUMEROSI COLLEGHI.

La storia della Formula 1 è piena rivalità tra i piloti che si sono sfidati in pista. E nel più dei casi, è lì che rimane, sull’asfalto. Questo è quello che è successo anche a Lando Norris, dopo quanto accaduto a Sochi.

Non sono stati pochi i colleghi che hanno provato a consolare il pilota della McLaren, dopo l’errore di valutazione che gli ha fatto scivolare dalle mani la conquista del suo primo Gran Premio di Formula 1. In particolar modo, quello che si è dimostrato essere più vicino al quasi 22enne, è stato Lewis Hamilton.

DALLE STELLE ALLE STALLE IN 5 GIRI

In occasione degli ultimi giri della gara di Sochi, Lando Norris era evidentemente prossimo a salire sul gradino più alto del podio. Ma la pioggia ha voluto rovinare la festa al pilota della McLaren quando mancavano appena 5 giri dalla fine: “Volevo davvero ottenere la prima vittoria – ha raccontato l’inglese a This Morning – Sono stati tanti i piloti che mi hanno detto di aver fatto un buon lavoro e che presto arriverà il mio momento“.

Scegliendo di rimanere fuori con le slick, il britannico in difficoltà con la sua MCL35, ha permesso a Hamilton, che invece era rientrato ai box per cambiare gli pneumatici, di guadagnare terreno superando Norris e ottenendo così la sua centesima vittoria in Formula 1: “La maggior parte delle parole di incoraggiamento sono arrivate da Hamilton e sono state davvero importanti da un pilota del suo calibro tenendo conto di tutti i contesti attraverso i quali è passato – ha proseguito – Quando certe cose te le dice qualcuno che ammiri significa quel qualcosa in più“.

Head high, my time will come pic.twitter.com/Z7YUm7w8BD — Lando Norris (@LandoNorris) September 27, 2021

HAMILTON PIGMALIONE DI NORRIS

Il pilota della Mercedes e quello della McLaren, a Sochi, hanno rilasciato le prime dichiarazioni alla stampa, letteralmente spalla a spalla: “Lando ha fatto un ottimo lavoro ed è stato bello rivedere la McLaren così competitiva – commentò a caldo Hamilton nel post gara – È giovane e ha un roseo futuro davanti. A Woking sta veramente facendo un grande lavoro sia a livello di guida sia in funzione del team“.