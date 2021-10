Red Bull-McLaren: Marko ha tentato di ingaggiare Norris

La Red Bull ha tentato il colpo grosso: prendere Lando Norris. Ma il colpo non è andato a segno

Poco tempo fa, l’attenzione di Helmut Marko si è diretta verso il giovane Lando Norris. Il britannico, classe ’99, con cinque podi all’attivo e una vittoria sfumata in Russia, è uno dei più promettenti piloti attualmente in griglia. E con la sua performante McLaren color papaya sta dando prova concreta del suo talento. È chiaro che Norris stia attirando l’attenzione di diversi team, uno fra tutti Red Bull. Ma vedere il britannico lontano da McLaren, al momento, sembra essere letteralmente impossibile.

Ai colleghi di Sport24 auto, ha affermato Marko: “Abbiamo parlato con il giovane Lando Norris, ma è attualmente impossibile ingaggiarlo da noi. Questo, perché Lando è legato alla McLaren a lungo termine. Noi di Red Bull, d’altro canto, rimaniamo fedeli al nostro percorso originale”.

MAX E’ ANCORA IN POLE POSITION

Certo, vedere Lando Norris al fianco di Max Verstappen sarebbe davvero interessante: due piloti veloci, su monoposto altrettanto veloci. Ma Marko non si lascia distrarre dalla novità, e Verstappen rimane sempre il suo pilota migliore: ”Sono orgoglioso di aver osato portare Max Verstappen in Formula 1 all’età di soli 16 anni. Non mi ha mai fatto dubitare che la nostra strada fosse quella giusta. È sempre super concentrato e non lascia che nulla lo distragga dal suo obiettivo di vincere”.

“Norris ha già attirato la mia attenzione e quella di Red Bull. Ma Max è ancora in cima alla mia classifica, perché riesce a fare bene il suo lavoro in modo immediato, in tutte le condizioni possibili, e senza problemi, cosa che ha dimostrato ancora una volta in modo impressionante proprio il weekend scorso sotto la pioggia a Sochi. Ha quasi vinto anche la gara, doveva solo rientrare ai box un giro prima”, ha affermato per concludere Marko.