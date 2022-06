Chi è Andrea Schlager, la fidanzata di Fernando Alonso

Dopo aver chiuso la relazione con Linda Morselli, ex di Valentino Rossi, il cuore di Fernando Alonso è tornato a battere. La fortunata è Andrea Schlager e i ben informati sostengono che “potrebbe essere quella giusta”

Non sono stati pochi i rumors, e soprattutto gli indizi social, che hanno iniziato a circolare in Spagna a cavallo tra i mesi di aprile e maggio. Andrea Schlager e Fernando Alonso sono una coppia e hanno fatto il loro debutto pubblico in occasione del GP di Miami, proprio a una settimana dalle indiscrezioni sulla relazione. Ma chi è la nuova fidanzata dello spagnolo?

Andrea, uno dei volti più noti di ServusTV

Dopo il matrimonio fallito con Raquel del Rosario, con la quale ha ancora un buon rapporto, e le relazioni con Lara Álvarez e Linda Morselli, Fernando Alonso ha ritrovato l’amore grazie ad Andrea Schlager, giornalista austriaca che si occupa di Formula 1 e MotoGP.

Nata il 16 giugno 1982 a Knittelfeld è diventata uno dei volti più noti di ServusTV, canale televisivo austriaco privato che trasmette la Formula 1.

Dopo il diploma di scuola superiore, Andrea si trasferì a Graz per studiare inglese e marketing e poi completò con successo il corso di giornalismo sportivo a Salisburgo.

Dopo aver svolto attività per varie gruppi di produzione davanti e dietro la telecamera, come a esempio per W24, nel 2013 viene assunta da ServusTV, televisione privata austriaca, e nel giro di pochissimo tempo diventa uno dei volti principali di Servus am Morgen, fino al 2017.

Non solo motori

Nel 2014 la sua carriera nell’emittente austriaca prende la strada dello sport: in quell’anno è inviata in occasione di eventi di grande risonanza come le Olimpiadi invernali del 2014 a Sochi e la Coppa del Mondo di calcio in Brasile. Dall’autunno del 2015 fino alla primavera del 2020 ha presentato in diretta lo spettacolo Servus Hockey Night mentre da quando ServusTV ha acquisito i diritti di trasmissione per il motomondiale nel 2016 si è dedicata quasi completamente alle due ruote.

Nel 2019 si occupa di tennis e in particolar modo segue gli Australian Open di Melbourne e gli US Open e viene eletta Giornalista sportiva austriaca dell’anno grazie ai suoi successi professionali dalla rivista di settore Extradienst.

Dalla stagione 2021 ha iniziato a occuparsi di Formula 1, sempre per ServusTV condividendo l’avventura con due ex piloti della massima serie automobilistica come Nico Hülkenberg e Christian Klien.

Il suo cuore batte anche per gli animali

Lo sport è sempre stato un aspetto chiave della vita di Andrea Schlager, per stessa ammissione della giornalista. Amante del surf e della velocità, l’austriaca è anche una grande appassionata di animali coi quali condivide il suo quotidiano.

Oltre al cane che ha chiamato Bodhi e al gatto Albert, a completare la sua piccola fattoria ci sono anche due cavalli. L’equitazione, infatti, è uno sport che ha scoperto in tenera età e che non ha mai lasciato. Andrea infatti ha anche partecipato ad alcune gare di carattere equestre.

Secondo alcuni ben informati farebbero sul serio

Sebbene si sappia poco sulla liaison sentimentale che lega la giornalista e il pilota di Formula 1, Andrea e Fernando farebbero coppia da sei mesi, come avrebbe lasciato intuire la giornalista sul suo profilo Instagram, definendo lo spagnolo “il regalo più importante“. Una cosa è certa: fin dai primi attimi che si sono mostrati assieme i due sono sembrati complici, sempre sorridenti e ben disposti a posare per i fotografi che del paddock.