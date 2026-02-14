Test pre-stagionali Bahrain, day 2: Charles Leclerc miglior tempo

Test pre-stagionali Bahrain F1 2026 : Charles Leclerc conquista la vetta della classifica al secondo giorno, Lando Norris completa il maggior numero di giri

Il pilota della Ferrari è stato il più veloce della giornata e ha conquistato la prima posizione in griglia. Leclerc è stato il secondo pilota ad aver effettuato il maggior numero di giri, dietro solo al Campione in carica. Il miglior tempo della giornata stampato dalla Rossa di Maranello è stato 1:34. 273. Leclerc ha fatto segnare questo tempo durante la sessione mattutina. Un tempo che il numero 16 ha realizzato con gomme morbide e che è rimasto imbattuto. Il secondo miglior tempo arriva dalla McLaren di Lando Norris, quest’ultimo era stato il più veloce durante la prima sessione dei test pre-stagionali in Bahrain .

Le squadre hanno svolto programmi più lunghi nel pomeriggio, mentre tre periodi di bandiera rossa hanno caratterizzato la sessione post-pranzo.Il primo si è verificato a metà sessione, Valtteri Bottas ha perso parte dello specchietto destro della sua Cadillac, Il pezzo della vettura è atterrato in pista e ha quasi urtato la Williams di Carlos Sainz.

I commissari prontamente hanno sventolato la bandiera rossa, l’interruzione della sessione è durata circa 10 minuti. La seconda bandiera rossa invece è stata data dopo che la Alpine di Pierre Gasly si è fermata in curva 1. Infine l’ultima bandiera Rossa è stata stata sventolata per testare la procedura.

Test Bahrain: problemi per Mercedes Red Bull

Mercedes e Red Bull hanno fatto molto parlare di sé per via di numerose problematiche in sessione. Mercedes con Kimi Antonelli ha completato solo tre giri a causa di noie alla Power Unit che lo hanno costretto a rimanere a lungo fuori dai giochi. La situazione è migliorata nel pomeriggio con George Russell, è risalito al quarto posto in classifica con 54 giri completati, tre in meno della distanza della gara del Bahrain. Il Britannico ha fatto segnare un tempo di 1:35.466, posizionandosi un secondo dietro Leclerc ma a soli 0.072s dal terzo classificato Oliver Bearman , con il quale ha scambiato costantemente posizione per tutto il pomeriggio.

Per quello che concerne la Red Bull, Max Verstappen mercoledì ha completato il maggior numero di giri, tuttavia, come la Mercedes, la sua corsa si è interrotta il secondo giorno, in quanto il neopromosso Isack Hadjar ha avuto una perdita idraulica sulla sua RB22, ha costretto il francese a completare solo un giro. Il francese poi nel pomeriggio ha fatto registrare un tempo di 1m36.561s, il quinto tempo della giornata, due secondi dietro al leader Leclerc.

Ancora presto per fare pronostici

Chiaramente essendo test pre-stagionali è ovviamente troppo presto per fare delle valutazioni. Si tratta infatti di test pensati più per percorrere più chilometri possibili, più che per segnare il tempo in pista. La classifica del maggior numero di giri completati vede Norris leader di questa classifica con 149 giri del Bahrain International Circuit davanti a Leclerc (139), Bearman (130), Fernando Alonso (98) e poi Gasly (97). Classifica che favorisce i piloti che hanno guidato tutto il giorno piuttosto che condividere la sessione con il compagno di squadra, dato che Mercedes, Audi , Racing Bulls , Cadillac e Williams hanno diviso il tempo in pista tra i piloti.

La McLaren resta comunque la scuderia che ha percorso il maggior numero di chilometri tra tutte le squadre, Ferrari al secondo posto, davanti alla Racing Bulls (133), alla Williams (131), alla Haas (130) e all’Audi (114), mentre la Cadillac (109) è stata la settima e ultima squadra a raggiungere i cento giri.

Lorenzo Ferrari