Cerchi sempre scintillanti: con questi ingredienti che hai in casa ci fai un prodotto migliore di quelli dell’aftermarket senza spendere 1€

I cerchi delle ruote sono uno degli elementi più visibili di un veicolo e un prodotto per la loro pulizia e lucidatura può fare la differenza

Stanchi di vedere i vostri cerchi sbiadire e opacizzarsi dopo poco tempo? C’è una soluzione semplice ed efficace per mantenere la vostra auto lucida e brillante a lungo: preparare una soluzione fai-da-te a base di siliconi. I siliconi sono composti chimici che creano una barriera protettiva sulla superficie dei cerchi, respingendo lo sporco, l’acqua e gli agenti atmosferici. Questo li rende perfetti per mantenere la finitura lucida e proteggere i cerchi da graffi e ossidazione. Creare il tuo brillantante fai da te è un modo semplice economico e divertente per ottenere risultati professionali nella pulizia della tua casa. Una soluzione fai-da-te, se preparata correttamente, può offrire una protezione più duratura rispetto a molti prodotti commerciali. Per farlo avrai bisogno di pochi ingredienti: 50 ml di silicone liquido (disponibile in negozi di bricolage o online), 50 ml di glicerina, 150 ml di acqua distillata e un flacone spray vuoto per l’applicazione.

Una formula esclusiva

Seguendo le proporzioni indicate, versa la base di silicone nella bottiglia spray e aggiungi glicerina e acqua distillata. Chiudi la bottiglia e agitala vigorosamente per amalgamare tutti gli ingredienti. Spruzza la soluzione sulle superfici dei cerchi da pulire. Distribuiscilo uniformemente sulla superficie dei cerchi, prestando attenzione ai raggi e alle cavità. Indossa i guanti protettivi e applica la soluzione sui cerchi sporchi, insistendo sulle macchie più ostinate con una spazzola. Prima di applicare la soluzione è necessario effettuare una pulizia massimale delle ruote su un’intera superficie, poi prova la soluzione su una piccola zona per assicurarti che abbia l’effetto desiderato. Dopo aver effettuato l’operazione risciacqua con abbondante acqua ed asciuga con un panno in microfibra pulito. Scoprirai che i tuoi cerchi torneranno a brillare come nuovi! Per un efficacia duratura, ripeti l’operazione regolarmente per mantenere i cerchi sempre brillanti.

Perché un prodotto fai da te?

Lo sporco sui cerchi è un mix di polvere dei freni e residui stradali. Le particelle metalliche generate dall’attrito delle pastiglie sui dischi sono altamente abrasive e difficili da rimuovere. Anche asfalto, fango, sale e altri contaminanti si attaccano ai cerchi durante la guida. I prodotti per la pulizia dei cerchi auto in commercio sono spesso costosi e contengono sostanze chimiche aggressive che possono danneggiare le superfici delicate. Realizzando il tuo detergente personalizzato, avrai il pieno controllo degli ingredienti e potrai adattare la formula alle specifiche esigenze della tua auto.