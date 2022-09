Casting per Alpine: quattro piloti in lizza

Secondo pilota cercasi: Alpine non ha ancora trovato un sostituto per Alonso, proprio per questo effettuerà dei test all’Hungaroring con quattro piloti

Alpine, dopo l’addio di Alonso a inzio agosto, non ha ancora trovato il pilota giusto da affiancare a Esteban Ocon durante la stagione 2023. La scuderia transalpina non ha intenzione di aspettare ancora a lungo e vorrebbe prendere una decisione prima del termine del mese di settembre. Proprio per questo, nelle settimane precedenti il GP di Singapore, Alpine effettuerà dei test all’Hungaroring per valutare quattro possibili candidati al secondo sedile della scuderia. I nomi più chiacchierati che, teoricamente, dovrebbero partecipare, sono quelli di Nyck De Vries, Jack Doohan, Colton Herta e Mick Schumacher, come riportato da Racing News 365. Date e formazione ufficiali non sono ancora state divulgate.

Chi sarà il prescelto?

Per il momento, la prima scelta come sostituto del due volte campione del mondo sembrerebbe essere Pierre Gasly, che però dovrebbe liberarsi dall’AlphaTauri dopo la riconferma di qualche mese fa. Si parla infatti di come la partecipazione ai test di Colton Herta, il quale ha appena terminato la stagione in IndyCar, sia finalizzata ad aiutare la scuderia italiana nel trovare un sostituto per il francese.

La presenza di De Vries, invece, sembra scontata, visto quanto accaduto nell’ultimo GP disputatosi in Italia. Il campione di Formula 2 del 2019 e di Formula E nella stagione 2020 – 2021, sabato scorso è subentrato ad Alexander Albon alla gudia della Williams in quanto l’anglo-thailandese è stato costretto a un’operazione d’urgenza per appendicite. L’olandese ha dapprima raggiunto la Q2 e poi ottenuto i suoi primi punti in Formula 1 (2) al debutto nella massima categoria. Una prestazione che ha attirato l’attenzione di diverse squadre, Alpine inclusa.

Doohan, figlio dell’ex campione del mondo della classe 500, fa invece parte del programma junior di Alpine ed è attualmente quarto nel campionato di Formula 2, a due gare dalla fine. Nonostante ciò, non sembra essere il candidato più forte per il 2023, ma piuttosto destinato a rimanere nel campionato cadetto per almeno un’altra stagione. L’ultimo candidato sarebbe infine Mick Schumacher, il cui futuro è sempre più lontano dalla Haas. Alpine è una delle poche alternative rimanenti per il tedesco affinché possa rimanere un altro anno in Formula 1.