GP Portogallo, anteprima: orari tv, il circuito, il meteo

GP Portogallo, round 12. Nel weekend Portimão ospita per la prima volta un gran premio di Formula 1. Nell’attesa che il weekend inizi, ecco l’anteprima

GP Portogallo, anteprima. Dopo un weekend di riposo, per i nostri protagonisti è tempo di tornare in pista con il prossimo appuntamento agonistico in programma nel weekend dal 23 al 25 ottobre a Portimão con il GP Portogallo.

Si va all’Autodromo Internacional do Algarve, che non ha mai ospitato un gran premio di Formula 1. Per il Circus si tratta di un ritorno in Portogallo dopo 24 anni. Il GP Portogallo era un appuntamento fisso tra il 1984 e il 1996 all’Estoril a pochi chilometri da Lisbona. Una tappa non prevista nel calendario originale di questo mondiale 2020, ma la pandemia del Covid-19 ha spinto gli organizzatori della Formula 1 a inserirla.

La Formula 1 qui ha disputato solo alcune sessioni di test invernali nelle stagioni 2008 e 2009. Si tratta di un tracciato piuttosto tecnico, ricco di saliscendi, curve veloci e lenti. Tra i piloti attualmente presenti in griglia di partenza, alcuni la conoscono, avendoci corso o preso parte a qualche test, come Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris. Tuttavia, per tutti si tratta di un vero e proprio esordio su questo tracciato. L’attesa si fa sempre più adrenalinico e snervante per conoscere, capire e vedere come questa Formula 1 si comporterà su questo tracciato.

La stagione di Formula 1 2020 si sta avviando verso la conclusione, siamo infatti al sestultimo gran premio, con entrambi i titoli ancora da essere conquistati. La Mercedes sembra ormai sempre più vicina alla conquista del nuovo titolo iridato costruttori, così come Lewis Hamilton per quanto riguarda il campionato piloti. È una sfida sempre più avvincente e ricca di colpi di scena, come abbiamo visto nel corso di questa stagione e negli ultimi gran premi. Tuttavia, Lewis Hamilton dopo aver finalmente raggiunto quota 91 vittorie della carriera, continuerà la sua marcia verso nuove vittorie e il settimo titolo di campione del mondo di Formula 1. Di sicuro a Portimão vorrà mettere la firma sulla prima vittoria su questo nuovo circuito, ma dovrà tenere d’occhio il compagno di squadra, Valtteri Bottas. Il pilota finlandese, dopo aver conquistato la pole position al Nürburgring, in gara purtroppo si è dovuto fermare e parcheggiare la monoposto per un guasto tecnico, mandando in fumo l’opportunità di vincere e confermare il ritrovato buon momento. Sicuramente ora, il suo obiettivo è quello di riscattarsi e riprovarci.

Attenzione alla Red Bull, che malgrado le difficoltà delle ultime gare, è l’unica che si è dimostrata nella lotta tra le prime tre posizioni, insieme alla Mercedes, finendo pressoché sempre sul podio. Max Verstappen potrebbe diventare una possibile insidia per le Frecce Nere, e per la vittoria in gara. Alexander Albon è in lotta per poter tenersi stretto il sedile per la prossima stagione, quindi il suo obiettivo è quello di ottenere un ottimo risultato da qui all’ultima gara.

La Scuderia Ferrari, purtroppo è reduce da una stagione non proprio ottimale, anzi direi negativa sotto ogni punto di vista. La monoposto è nata male e mostra continuamente delle difficoltà e carenze a livello di prestazioni, bilanciamento, stabilità, velocità, affidabilità e di aggiornamenti da parte dei tecnici. Comunque vedremo come si sono preparati per il weekend portoghese, e se insieme a Charles Leclerc e Sebastian Vettel riusciranno a portare a casa un buon risultato.

Come abbiamo visto in molte occasioni, in questa stagione, il weekend del GP Portogallo sarà sicuramente da seguire, per conoscere il circuito e per vedere come si comporteranno i nostri protagonisti e soprattutto chi vincerà domenica.

AUTODROMO INTERNACIONAL DO ALGARVE

L’Autodromo Internacional do Algarve, è un circuito situato nell’omonima regione al sud del Portogallo, nei pressi della località di Portimão.

È considerato uno dei migliori e moderni circuiti del mondo. Il tracciato è stato sviluppato come parte di un progetto globale innovativo di fornire una gamma completa di servizi ai vari settori dell’industria automobilistica, dai costruttori, alle scuderie e racing team, permettendogli di testare e sviluppare i loro prodotti.

Il layout di questo tracciato, inoltre offre agli spettatori un’impressionante e un’ampia vista da qualsiasi tribuna. Inaugurato nell’ottobre 2008, l’impianto ha ricevuto l’omologazione FIM e FIA. È situato in una “cittadella dello sport motoristico” che si estende su una superficie di circa 300 ettari sulle colline intorno alla città, e al suo interno si possono trovare un kartodromo, un parco tecnologico, un albergo a cinque stelle, un impianto sportivo e diversi appartamenti.

La pista è lunga 4.684 metri e può contare su 32 differenti configurazioni, con differenti lunghezze (3.465 m la più corta, 4.684 m la versione utilizzata dalla F1). È caratterizzata da un susseguirsi di saliscendi, che la rendono molto tecnica e impegnativa e da 15 curve, di cui 9 a destra e 6 a sinistra. Il rettilineo principale sfiora il chilometro di lunghezza e s’immette in due veloci curve a destra, seguite dalla prima staccata importante alla curva 3. Si tratta di un tornante a destra molto lento, dove il sottosterzo può essere fattore. Si prosegue in salita con una curva veloce e cieca verso sinistra, che porta verso un breve rettifilo e un tornantino a sinistra che ci porta nel tratto più veloce del tracciato. Qui troviamo le curve 6 e 7 che si affrontano in accelerazione guadagnando velocità fino alla staccata della curva 8 verso destra. Altra salita verso la 9, una curva veloce a sinistra prima di tornare in discesa verso la 10, altra staccata impegnativa che ci conduce nel tratto finale, composto da due lunghi curvoni a destra (il primo in contropendenza, il secondo è sconnesso).

Il giro più veloce, è di 01’27″987 ottenuta da Sebastian Buemi il 21 gennaio 2009. La velocità massima raggiunta, è di 352,9 km/h.

PIRELLI: C1, C2, C3

Per il debutto sul circuito di Portimão, in occasione del GP Portogallo, Pirelli ha optato per le tre mescole più dure della gamma, ovvero C1 (white hard), C2 (yellow medium) e C3 (red soft). Queste tre mescole dovranno affrontare i carichi impegnativi di questo tracciato, caratterizzato da continui dislivelli e un layout “old school”, nonostante sia a tutti gli effetti un circuito moderno.

Purtroppo la Formula 1 non vi ha mai corso, soprattutto con le monoposto attuali, pertanto Pirelli ha effettuato la scelta prendendo spunto dalle gare GT. Si tratta di una scelta conservativa, idonea ad affrontare ogni eventualità, a partire dal clima (in questo periodo dell’anno, nel sud del Portogallo le temperature talvolta superano i 25°C).

Nel corso delle prove libere 2, nei primi 30 minuti, i team proveranno i pneumatici prototipo per il 2021, come da programma definito da Pirelli.

Il tracciato è caratterizzato da molti saliscendi, un lungo rettilineo e 15 curve, tra cui l’ultima, un lungo curvone verso destra che impone carichi elevati sui pneumatici. Anche i freni saranno anch’essi messi a dura prova, per via delle tante brusche frenate. Di recente la pista è stata riasfaltata, il che significa un’ulteriore incognita per quanto riguarda il comportamento delle gomme. Saranno importantissime le prove libere, durante le quali verranno raccolti i dati, per preparare al meglio il weekend e la strategia di gara.

CHE TEMPO FARA’?

Secondo l’ultimo bollettino meteo per questo anteprima, il weekend del GP Portogallo sarà caratterizzato da imprevedibilità. Per venerdì e sabato, il cielo si presenterà soleggiato e poca possibilità di precipitazioni (20% venerdì e 10% sabato). Temperature attese tra i 12°C e 21°C nella prima giornata di attività in pista, e tra i 13°C e 23°C per sabato. Punto di domanda, invece per domenica, con il 50% di possibilità di pioggia, e temperature attese tra i 12°C e 21°C.

ORARI TV

Dopo un fine settimana di relax, la Formula 1 torna con la 12° prova della stagione 2020. Si va sul circuito di Portimão con il GP Portogallo. Si inizia venerdì con le prove libere 1 e 2, per poi proseguire con la giornata di sabato con la terza sessione di prove libere e le qualifiche, durante le quali scopriremo chi sarà il primo poleman su questo circuito. Poi, il gran premio che scatterà domenica, quando in Italia saranno le 14:10.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport F1 HD, mentre TV8 trasmetterà in differita soltanto qualifiche e gara. Torna come di consueto il Live streaming di F1world che vi racconterà giro per giro il gran premio.

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, torna l’ora solare, per cui le lancette dell’orologio dovranno essere spostate di un’ora indietro, dalle 3 alle 2.

Qui in anteprima gli orari italiani del GP Portogallo 2020:

Venerdì 23 ottobre 2020

ore 12:00-13:30: Prove Libere 1 (diretta su Sky Sport F1 HD; no differita TV8)

ore 16:00-17:30: Prove Libere 2 (diretta su Sky Sport F1 HD; no differita TV8)

Sabato 24 ottobre 2020

ore 12:00-13:00: Prove Libere 3 (diretta su Sky Sport F1 HD; no differita TV8)

dalle 15:00 alle 16:00: Qualifiche (diretta su Sky Sport F1 HD; differita TV8 dalle ore 18:00)

Domenica 25 ottobre 2020

dalle 14:10: Gara (diretta su Sky Sport F1 HD; differita TV8 dalle ore 18:00)