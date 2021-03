Caschi d’oro 2020, Giovinazzi: “Combattere per la top-ten”

Casco d’oro speciale anche per Antonio Giovinazzi, incalzato dalle domande di Andrea Cordovani, direttore di “Autosprint” e Mario Donnini, firma d’autore del giornale, ai “Caschi d’oro 2020”

Mario Donnini, Andrea Cordovani e Federica Masolin accolgono il pilota dell’Alfa Romeo nello studio tv del giornale per omaggiarlo di un premio speciale per la stagione segnata dalla pandemia. Uno dei “Caschi d’oro 2020” è anche per Antonio Giovinazzi, che snoda la propria intervista su molteplici argomenti: tra passato e futuro, senza sbilanciarsi troppo sulla lotta interna tra Sainz e Leclerc, concludendo elogiando Hamilton.

IERI E DOMANI

“Sono contento di me stesso, mi sono migliorato come pilota ed era quello per cui ho lavorato molto durante il lockdown. E’ stata una stagione particolare, i primi punti in Austria, i punti in Germania o a Imola. Anche la Q3 in Turchia, in condizioni difficili, abbiamo ottenuto un risultato inaspettato”, ha detto il pilota di Martina Franca.

Uno sguardo ovviamente a ciò che verrà, la stagione 2021: “Manca poco al Bahrain, dobbiamo cercare di combattere per andare a punti e stare sempre più nella top-ten. Da chi mi aspetto di più? Da Perez in Red-Bull, mi incuriosisce il confronto con Verstappen. E anche il passaggio di Vettel in Aston Martin sarà curioso. Sarà un anno pieno di sorprese. Noi abbiamo mantenuto la stessa line-up, e ciò può solo permetterci di lavorare più velocemente”.

FERRARI E HAMILTON

Giovinazzi glissa invece sulla sfida ferrarista tra Sainz e Leclerc: “Vedremo, non mi concentrerò molto su di loro, perché voglio pensare a me stesso e cercare insieme a Kimi di portare più punti a casa. La sfida tra Carlos e Charles è più per i tifosi, io faccio parte della Formula 1 e devo concentrarmi su me stesso”. Essere contemporanei a Hamilton, fa un certo effetto a Giovinazzi?

“Era inimmaginabile facesse meglio di Schumacher, ma sono tanti anni che lui domina e la Mercedes domina, per cui è bello far parte di questo periodo della Formula 1. Hamilton ha dimostrato di avere tanta velocità e costanza, portando sempre la vettura a punti anche in condizioni difficili come in Turchia, una delle gare più belle che ha fatto. E’ un pilota fortissimo, si merita tutto ciò che ha fatto e farà, è un pilota da cui hai solo da imparare” ha così concluso Giovinazzi ai “Caschi d’oro 2020”.