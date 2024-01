Ecclestone: “Hamilton ha fallito. Russell non così bravo”

Bernie Ecclestone ci vede chiaro su quelle che oggi sono le possibilità di battere Max Verstappen, tuttavia Lewis Hamilton non sembra essere tra le opzioni

Da quando il sette volte campione del mondo ha perso il suo titolo nel 2021 a seguito del corpo a corpo con Verstappen, la Mercedes non sembra essere più la stessa. A susseguirsi da quella stagione, l’unica in grado di infastidire la Red Bull era stata la Ferrari. Tuttavia, sappiamo già tutti come è stato l’andamento del 2023 della scuderia del Cavallino Rampante. Questa volta a dare una visione diversa della storia, è Bernie Ecclestone che non si risparmia sulle scottanti critiche rivolte a Lewis Hamilton e alla nuova classe di piloti.

In particolare, Bernie Ecclestone inizia parlando da quanto fatto da Lewis Hamilton e il suo lavoro in Mercedes. “Sento che Lewis ha fallito un po‘”. Passando a fare osservazioni poi sul suo compagno di squadra, George Russell, Ecclestone prosegue:” Inoltre Russell non è bravo quanto credevo. E comunque con queste performance non dovevano cadere a picco così. La Red Bull ha pazientemente sopportato il dominio della Mercedes, cercando di sostituire ogni cosa che non andasse. Poco a poco è arrivata a costruire la miglior squadra, con il miglior design, la miglior vettura, avendo la miglior line-up di piloti.”

In seguito, l’ex Formula 1 prosegue parlando della Red Bull, analizzando quelle che sono state le scelte strategiche del 2021, e quanto costruito insieme dal team principal Christian Horner. “Christian Horner ha fatto un lavoro più che eccezionale. Max Verstappen attualmente è il migliore sotto ogni aspetto. Lo potresti mettere anche all’interno di una McLaren, o anche una Ferrari o una Mercedes e comunque vi assicuro che sarebbe in grado di vincere.” Di fatti, se guardiamo le statistiche di vincita del pilota olandese, capiamo che nelle parole di Bernie Ecclestone ci sia la verità. Ma quanto ancora potrà durare la sua supremazia ?