Caos parcheggi, 3.000€ di multa se ti fermi con l’auto: qui non è più legale

Ore in colonna e a cercare un posto per l’auto: parcheggiare è diventato un incubo, arriva il giro di vite contro i ‘furbetti’.

Che si tratti di un centro di media grandezza o di una metropoli, muoversi in auto in un centro abitato è diventata una missione quasi impossibile. Colpa del traffico? Non solo.

Anche una volta che si è riusciti a raggiungere la meta tanto agognata magari dopo minuti e minuti trascorsi in colonna o al semaforo, c’è infatti da risolvere il problema dei problemi, quello del parcheggio.

Trovare uno spazietto è da tempo una vera impresa, quasi a qualunque ora della giornata. Colpa dell’enormità di auto che si muovono quotidianamente, ma anche delle rigide regole da rispettare.

Quante volte vi sarà capitato di rischiare di dimenticarsi di far scattare il disco orario sulle strisce bianche o che quelle bianche e blu sono solo per i residenti?

Parcheggiare è diventato un far west? I problemi potrebbero non finire una volta trovato il posto

Sbagliare mossa rischia di essere fatale, con conseguenze imprevedibili. La multa, sempre più salata, ma nei casi più gravi anche la rimozione forzata del veicolo. Mai dire parcheggio, quindi, perché anche quando la missione sembra essere stata compiuta si può sempre affacciare il più fastidioso degli imprevisti.

Il riferimento va ai cosiddetti parcheggiatori abusivi, una vera e propria piaga con cui è sempre più frequente dover fare i conti. In strade in cui i parcheggi sono rari o quasi sempre occupati è ormai consuetudine scorgere “figure” che si sbracciano per consigliarci dove fermare il nostro mezzo, in cambio ovviamente del classico “compenso”.

Il ‘fenomeno’ parcheggiatori abusivi: come difendersi e il rischio maxi-multa

L’articolo 7 del Codice della Strada stabilisce, al comma 15-bis, che l’attività praticata dal parcheggiatore abusivo è sanzionabile con una multa, ma non si tratta di un reato. Questo si configura solo in circostanze particolari, ovvero l’impiego di minori o in caso di minacce e truffa. In questi casi è previsto l’arresto da 5 a 10 anni, in aggiunta al pagamento di una multa fino a 4.000 euro.

In tutti gli altri casi l’abusivo, che voi decidiate o meno di premiarlo con le classiche monetine, rischierebbe solo una sanzione il cui importo minimo è di 769 euro fino a un massimo di 3.095 euro. In caso di recidiva, ovvero se il parcheggiatore fosse già stato colto in flagrante in passato, la multa può raddoppiare. Ma come ci si può difendere dai parcheggiatori abusivi? Oltre all’invito a non dare loro alcun compenso economico è fortemente consigliata la segnalazione alle autorità. È inoltre possibile utilizzare un sito internet (iparcheggiatori.it) che presenta una mappa dell’Italia divisa per zone: più il colore è verde meno parcheggiatori abusivi sono stati segnalati in quella zona, più il colore è rosso maggiore è la concentrazione.